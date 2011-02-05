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Yaşam

GUINNESS'E TÜRKİYE'DEN YENİ REKOR İSTANBUL (A.A)

05 Şubat 2011 19:32

-GUINNESS'E TÜRKİYE'DEN YENİ REKOR İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Bağcılar'da bir gelinlik firmasınca dikilen 45 bin 24 swarovski taşlı gelinlik, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, üzerinde 45 bin 24 swarovski taş kullanılarak, Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nde 5 günde dikilen gelinliğin, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği bildirildi. Açıklamada, gelinliğin taşlarının noter huzurunda 3 günde sayılarak onaylandığı, bir önceki rekorun ise 43 bin 8 taşla Romanya'dan bir tasarımcıya ait olduğu ifade edildi. Ginness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural'ın danışmanlığını yaptığı çalışmayla oluşturulan gelinliğin sunumunu manken Nilay Dorsa'nın yaptığı belirtilen açıklamada, gelinliğin tanıtımına Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Bayhan'ın da katıldığı kaydedildi.

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