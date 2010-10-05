-GUINNESS'E ADAY TAVUK YUMURTASI KAYSERİ (A.A) - 05.10.2010 - Kayseri'de bir çiftlikte haftada bir 150 gramın üzerinde yumurta yumurtlayan tavuk, kendi rekorunu kırarak 205 gram yumurta yumurtladı. Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Afyon, birlik üyesi Mustafa Yalınoğlu'nun çiftliğinde bir tavuğun 205 gram ağırlığında yumurta yumurtladığını söyledi. Bu ağırlıkta dünyanın en büyük tavuk yumurtasının Kayseri'de üretildiğini belirten Afyon, yumurtanın Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuruda bulunacaklarını duyurdu. Afyon, dünyanın en büyük yumurtasının Belarus'ta 168 gram olarak tescillendiğini ve Güney Kore'de de bir çiftçinin 180 gram ağırlığında yumurta ürettiğini ifade ederek, şunları anlattı: ''Üyemizin çiftliğindeki bir tavuktan 150 ile 205 gram arasında değişen ağırlıklarda yumurta alınıyor. Haftada bir yumurtlayan bu tavuk en son 205 gram ağırlığında normalin 4 katı büyüklüğünde tek yumurta yumurtladı. Bunun fotoğrafını ve görüntüsünü aldık. Ancak, yumurtanın ağırlığı gün geçtikçe 201,6 grama kadar düştü. Şu an yumurtanın büyüklüğünün tescillenmesi için çalışıyoruz. Ankara'da yapacağımız dünyanın en ağır omleti ile birlikte dünyanın en büyük yumurtası unvanını da Kayseri'ye kazandıracağız.'' Mustafa Yalınoğlu da çiftlikteki tavuk sayısının az olması nedeniyle daha iyi bakım yaptıklarını belirtti. Yalın, bu bakım sayesinde bir tavuktan 205 gram ağırlığında yumurta aldıklarını ifade ederek, tavuğun haftada bir 150 gramın üzerinde yumurta yumurtladığını sözlerine ekledi.