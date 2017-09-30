Guidetti ve Eda'dan mesaj: "Sırbistan maçına odaklanmalıyız"

Eda Erdem Dündar: \"İnanılmaz bir sonuç aldık\"

Giovanni Guidetti: \"Turnuvanın en iyi maçını oynadık\"

BAKÜ, (DHA) - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Rusya\'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı\'nda başantrenör Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Eda Erdem Dündar maçın ardından açıklamalarda bulundu.

EDA ERDEM DÜNDAR: \"İNANILMAZ BİR SONUÇ ALDIK\"

İlk olarak söz alan Kaptan Eda Erdem Dündar, \"Rusya\'ya çok fazla saygı duyduğumuz için bu inanılmaz bir sonuç. Onlar harika bir takım. Bugün çok iyi servis attık, blok ve defansta da çok iyiydik. Çok fazla hata yapmadık ve 3-0 kazandık. Çok mutluyuz ancak yarı finaldeki rakibimiz Sırbistan. Bu nedenle zaferi unutup, yarınki maça odaklanmamız gerekiyor\" diye konuştu.

GİOVANNİ GUİDETTİ: \"TURNUVANIN EN İYİ MAÇINI OYNADIK\"

Takımın başantrenörü Giovanni Guidetti ise, \"Bu ekibe son derece müteşekkirim. Muhtemelen şaşırtıcı bir voleybol oynamıyorduk, ama bugün turnuvanın en iyi maçını oynadık. Çeyrek finalde, turnuvanın en iyi maçını oynayan bir ekibe sahipseniz, takımınıza müteşekkir olmanız gerekir. Son derece gururlu ve mutluyum, harika bir şey yaptık. Sırbistan\'dan başka bir şey düşünmek için çok fazla zamanımız yok, bu yüzden yeni maçımıza odaklanmamız gerek\" dedi.

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