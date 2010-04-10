'Gücümüz 30 maddeye yetiyor'

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, "Şimdilik gücümüz Anayasa'nın sadece 30 maddesini değiştirmeye yetiyor. Ama önümüzdeki seçimlerde millet bize bir kez daha yetki verirse inşallah baştan sona sivil bir anayasa hazırlayacağız" dedi.





Erdem, AKP Çorum İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığının İnönü Caddesi üzerinde bulunan yeni parti binasının açılışında, parti olarak milletin ihtiyaçları doğrultusunda yatırım yaptıklarını ve 8 yılda Türkiye'de birçok şeyi değiştirdiklerini söyledi.





AKP'nin, umutsuzluğun hakim olduğu bir noktada "güneş gibi doğduğunu" dile getiren Erdem, "Biz iktidar olduğumuz da 'bunlar ülkeyi bitirir' dediler. Doğru biz bitirdik ama ülkeyi değil beceremeyenleri, halka karşı olanları bitirdik. Bu ülkede hayal ötesi hizmetleri yaptık" dedi.





Türkiye'nin, dünyanın yükselen değeri ve yeni yıldızı olduğunu ifade eden Erdem, dünyayı sarsan ekonomik krizden en az hasarla çıkan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini dile getirdi.





Türkiye'nin kredi notlarının yükseldiğine ve bir kalkınmanın söz konusu olduğuna dikkati çeken Erdem, "Artık çift haneli büyüme hayal değil. İnşallah çok yakın bir zaman da Türkiye'deki büyüme 2 rakamla ifade edilecek" şeklinde konuştu.





Anayasa değişikliği konusuna da değinen Erdem, şunları kaydetti:





"Bugünkü Anayasamız ihtilal anayasasıdır. Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması lazım. Şu an yeni bir anayasa için çalışmaya başladık. Şimdilik gücümüz Anayasa'nın sadece 30 maddesini değiştirmeye yetiyor. Ama önümüzdeki seçimlerde millet bize bir kez daha yetki verirse inşallah baştan sona sivil bir anayasa hazırlayacağız"