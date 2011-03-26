'Güçsüz' olan hayatta kalır

T24 - Binlerce farklı bakteri dizisi üzerinde yapılan araştırma, güçlü olanın değil 'duruma en iyi uyum gösterenin' hayatta kaldığını gösterdi.







Bakteriler üzerinde yapılan ve 25 yıl süren araştırmaya göre bazen en güçlü olan değil, en iyi uyum sağlayabilen canlılar hayatta kalıyor.

Science dergisinin haberine göre Michigan State Üniversitesi’nden Richard Lenski ve arkadaşları, E. Coli tipi bakterilerle yaptıkları araştırmalarda şaşırtıcı sonuçlar elde ettiler. Daha güçsüz olan organizmaların güçlü olanların önüne geçtiğini kaydeden araştırmacılar, ilk şaşkınlığı atlattıktan sonra bu durumun bir satranç oyunundan çok da farklı olmadığını gördüler.

Lenski durumu şöyle açıklıyor: “Satranç gibi oyunlarda kazandıracak hamleyi yapabilmek için rakibin bazı taşları yemesine izin vermeniz gerekir. Bu araştırmanın sonucunda da kazananlar, güçsüzlüklerine rağmen farklı evrimsel değişiklikler sayesinde mutasyona uğrayanlar oldu.

Lenski uzun soluklu araştırmasında yaklaşık 25 yıl boyunca 52 bin farklı kuşak bakterinin geçirdiği evrimsel değişiklikleri gözlemledi. Bu, Darwin’in doğal seçilim kuramından yola çıkarak yapılan en uzun soluklu araştırma olma özelliğini taşıyor.

Lenski ve ekibi tamamen farklı genetik özelliklere sahip iki bakteri neslini temsil eden dört klonun fiziksel özelliklerini ve nihai durumlarını karşılaştırdılar. Bu karşılaştırma fiziksel olarak güçsüz ve dezavantajlı görünen bakterilerin zamanla bakteri kolonisini ele geçirdiğini, güçlü bakterilerinse nesillerinin tükendiğini ortaya koydu.

Klonların geçirdiği evrimi tekrar tekrar gözlemleyen Levski soyu tükenen nesillerin başlangıçta kendilerine kısa vadede avantaj sağlayacak bazı mutasyonlar geçirdiklerini ancak bunların uzun vadede hayatta kalmalarını sağlayacak bazı mutasyonların önünü kestiğini belirtiyor. Güçlü olan bakterilerin içinde bulunduğu bu çıkmaz da tabii ki güçsüz olanların işine yarıyor. “Sonuçta hayatta kalan ve neslini devamını sağlayan başlangıçta dezavantajlı ve güçsüz durumda görünenler oluyor.”



