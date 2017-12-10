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Güçlükle yürüyor bağlama çalmayı öğreniyor

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de küçük yaşta geçirdiği çocuk felci hastalığı nedeniyle sağ bacağına takılı cihazla güçlükle yürüyebilen Hayriye Aktop (62), Bornova Belediyesi'nin hobi kurslarında bağlama çalmayı öğrendi

10 Aralık 2017 15:27

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de küçük yaşta geçirdiği çocuk felci hastalığı nedeniyle sağ bacağına takılı cihazla güçlükle yürüyebilen Hayriye Aktop (62), Bornova Belediyesi\'nin hobi kurslarında bağlama çalmayı öğrendi.
Kalça ve diz çıkığı ile doğduğu 1.5 yaşına geldiğinde anlaşılan, bebekliğinde 42 derece ateşliyken annesinin evi terk ettiğini vardiyalı çalışan babasının işte olması nedeniyle komşuların hasteneye götürdüğü Hayriye Aktop\'un diz kapağının altındaki üç damar hastaneye geç kalındığı için tıkandı. Sağ bacağına takılı cihazla güçlükle yürüyebilen Hayriye Aktop\'un annesi de bir daha geri gelmedi. Ömrünün ameliyatlar ve tedavilerle geçmesine rağmen yaşama sımsıkı bağlı olan Aktop, Bornova Belediyesi\'nin hobi kurslarında bağlama eğitimi almaya başladı. Sınıfın en hevesli öğrencilerinden olan Aktop, \"Yaşıma ve engelime aldırmadan yeni şeyler öğreniyorum. Böylece hayata daha çok tutunuyorum. Hayatım boyunca hiç yılmadım. Mücadele etmeyi çok seviyorum\" dedi.

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