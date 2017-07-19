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Güçlük çıkaran askerler duruşmaya özel araçlarla getirildi

Cumhurbaşkanına suikast davasının dünkü duruşmasında bazı askerler araçtan inmemek için direndi

19 Temmuz 2017 14:43

Cumhurbaşkanına suikast davasının dün gerçekleştirilen duruşmasında bazı askerlerin götürülürken araçlardan inmek istemeyip sorun çıkarttığı görüntülenmişti. Bu durum göz önünde bulundurularak Harun GülmezŞükrü Seymen ve Gökhan Şahin Sönmezateş gibi askerler bugünkü duruşmaya özel hazırlanmış cezaevi minibüslerinde getirildi.

Geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerininin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Bugün yapılacak duruşmada mahkeme heyetinin, sanıklar ile avukatlarının savunma ve taleplerini almaya devam edecekleri öğrenildi. Dünkü duruşmada Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ sanıkları sık sık uyarırken, zaman zaman da sarf ettikleri sözlerden dolayı sert çıktı.

Bu arada önceki duruşmalarda bazı darbeci askerler cezaevi ring aracından inmek istemeyip güçlük çıkarttı. Bu durumu göz önünde bulunduran jandarma ekipleri, Harun Gülmez, Şükrü Seymen ve Gökhan Şahin Sönmezateş gibi darbeci askerleri, özel hazırlanmış cezaevi minibüslerinde getirdi. (DHA)


 

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