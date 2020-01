“Güçlü duygular, ancak küfür ederek ifade edilebilir”

Küfretmenin kitabını yazan Melissa Morh, insanların neden bir diğerini lanetlemeyi tercih ettiğini ve bunun neden daha iyi hissettirdiğini anlatırken, “Bütün güçlü duygular en iyi küfür ederek ifade edilebilir” dedi.

Sputnik’e konuşan Morh, Kelimelerin gücüne her zaman inandığını ifade eden ‘Kutsal B.k*/Vay Anasını: Küfretmenin Kısa Tarihçesi’ (Holy Sh*t: A Brief History of Swearing) kitabının yazarı Morh, “Dil, bir sürü şeyi başarabilir, insanları bilgilendirebilir ya da eğlendirebilir ama aslında küfürler çok daha doğrudan anlamlara sahip” diye konuştu.

​Küfür karşısında insanların sinirli ve aşağılanmış hissettiklerini ifade eden yazar, kişiyi buna yapmaya itenin ise ‘rahatlama duygusu’ olduğunu belirtti. Küfretmenin ağrıyı azalttığına dair çalışmalar olduğunu aktaran Mohr, şunları söyledi:

“Küfrediyoruz çünkü kelimeler istediğimiz şeyi yapıyorlar. Doğrudan beynimizdeki duygusal merkezlerle bağlantı kuruyorlar. Onları kızgın ama aynı zamanda mutlu ya da şaşırmış hissettiğimizde kullanıyoruz; bütün güçlü duygular en iyi küfür ederek ifade edilebilir.”

​Tarihsel ilerlemeye birlikte kullanılan küfürlerin de değiştiğini kaydeden Morh, Orta Çağ’da dini kökenli kelimelerin daha yaygın kullanıldığını belirtirken, Viktorya döneminde ise cinselliğin ön plana çıktığını dile getirdi.