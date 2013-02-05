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Sağlık

'Güçlü dişler için sakız çiğneyin'

Yapılan araştırmalara göre yemeklerden sonra 20 dakika boyunca şekerli sakız çiğnenmesi çürük oluşumunu azaltıyor

05 Şubat 2013 12:22

Ortodontist Dr. Aylin Sezen Yalçın, diş sağlığı için günlük beslenme düzeninin nasıl olması gerektiğini anlattı. Doğru beslenen kişilerin ağız, diş ve kemik sağlıklarının iyi olduğuna dikkat çekti.

Yalçın, her besin grubunun tüketilmesini önerdi ve “Karbonhidrat, sebze, meyve, et, süt, yoğurt ve peyniri dengeli tüketmek gerekir. Tüm besin gruplarından dengeli beslenme kemiklerin ve dişlerin dirençli olmasını sağlarken, hastalık durumunda da iyileşme sürecini hızlandırır”  şeklinde konuştu.


Ara öğünlere dikkat

 
Yalçın, “Özellikle ara öğünlerde şekerli bir gıda yediğinizde 20 dakika boyunca dişleriniz asit ortama maruz kalacaktır. Ara öğünler sıklaştıkça gün içinde dişler sürekli asitle mücadele halinde olacağından çürük oluşumunda artış olur” uyarısında bulundu.

Ana öğünlerde çiğnenme fonksiyonu sırasında salgılanan tükürük miktarında artış olduğunu belirten Yalçın, tükürük artışı ile birlikte dişlerin üzerinde besin birikiminin ve asit ortamın yaratacağı etkilerin azaldığını söyledi.


Sakız deyip geçmeyin

 
Sakız çiğnemenin diş sağlığı açısından önemine dikkat çeken Yalçın, “Araştırmalar yemeklerden sonra 20 dakika boyunca şekerli sakız çiğnenmesinin çürük oluşumunu azalttığını göstermiştir. Sakız çiğneme fonksiyonu sırasında tükürük miktarında artış görülür ve besinler dişlerin üzerinden uzaklaşmış olur” dedi.

Yalçın açıklamalarına şöyle devam etti: "Süt ürünleri, içindeki kazein proteininden dolayı çürük engelleyici özelliğe sahiptir. Ancak içerisindeki şeker ve yağ miktarı da önemlidir. Özellikle beyaz peynir ve yoğurt diş dostu besinlerdir, rahatlıkla tüketebilirsiniz” diyen Yalçın, yemek aralarındaki acıkmalar için ise şunları tavsiye etti: “Çiğ sebze, meyve, peynir, sade yoğurt yemeyi tercih edebilirsiniz. Günde 3 kez dişlerinizi florürlü bir diş macunu ile fırçalamak ve diş ipi kullanmak mutlaka yapılması gerekenler listesinde birinci sıradadır.”

(ntvmsnbc)

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