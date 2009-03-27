'Güçlü bir takımla oynayacağız'



İspanya Teknik Direktörü Vicente Del Bosque, yarınki maçın zorlu geçeceğini belirterek, "Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri ortada. Karşımızda güçlü bir takım olacak. Buna göre hazırlandık" dedi.



A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup elemelerinde yarın deplasmanda karşılaşacağı İspanya'nın teknik direktörü Vicente Del Bosque, bir basın toplantısı düzenledi.



Yarınki maçın zorlu geçeceğini belirterek sözlerine başlayan Del Bosque, "Objektif olarak bakarsak, FIFA sıralamasında 11. sırada ve özel bir konumda. Kulüp bazında da önemli takımları var. Ekip olarak da, bireysel olarak da önemli noktaya geldiler. Karşımızda topa sahip olmayı bilen zorlu bir takım olacak. Güçlü bir takımla karşılaşacağız ve buna göre hazırlandık" dedi.



İki takımın da önemli oyuncuların eksikliğini hissedeceğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, diğer oyuncuların ise sakatlıklarının geçtiğini ve oynamaya hazır olduklarını açıkladı.



Grupta ilk 2 sıra için kendilerinin ve Türkiye'nin favori gösterildiğini hatırlatan İspanyol teknik adam, Fatih Terim'in 'İspanya birinci, biz ikinci oluruz' açıklamasını ise, "Umarım gerçekleşir, umarım herşey istediğimiz gibi olur. Ancak Türkiye güçlü bir ekip" diye yanıtladı.



Güiza'nın Türkiye'de eleştirilmesine karşın, bir önceki milli maçta iyi oynadığı için kadroya aldığını ifade eden Del Bosque, bir başka eleştirilen isim Luis Aragones'le ilgili soruya da, "Kendisine buradan pek yardımcı olamam, ancak şampiyonluk şansı hala devam ediyor. Ancak ben Beşiktaş'ıı tutuyorum. Onların şampiyon olmasını istiyorum" dedi.



Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan İbrahim Üzülmez'in tekrar milli takıma alınmasını da değerlendiren Del Bosque, "İbrahim çok tecrübeli bir oyuncu. Türkiye'ye katkı yapacağına inanıyorum" dedi.



