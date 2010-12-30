-GÜBRE SIKINTISI DIŞKI İLE GİDERİLİYOR ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Kuzey Kore'de ambargo dolayısıyla yaşanan gübre sıkıntısı insan dışkısıyla gideriliyor. Güney Kore'nin Sogang Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Kim Young-Soo, bu hafta Seul'de düzenlenen bir seminerde, gübre yokluğuna çare olarak Kuzey Kore'deki pazarlarda insan dışkısı satılmaya başladığını söyledi. Kuzey Kore uzmanı Kim, "Her aile kendi dışkısını gübre olarak kullanıyor. Ancak bu yetmediği için pazarlarda tezgahlar açıldığı görülüyor" diye konuştu. Uzun süreden beri uluslararası yaptırımlarla boğuşan Kuzey Kore'de, tarımda yeteri hasadı alabilmek için böyle bir yönteme başvurulduğu ifade ediliyor. Kuzey Kore'ye pirinç ve gübre sağlayan Güney Kore, ilişkilerin kötüleşmesinden dolayı 2008 yılında ihracatını durdurmuştu.