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Dünya

Guatemala'da deprem: ölü sayısı 52'ye yükseldi

Guatemala Devlet Başkanı Molina, depremde San Marcos eyaletinde 40, Quetzaltenango'da 11 ve Solola eyaletinde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi

09 Kasım 2012 11:42

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da önceki gün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

Guatemala Devlet Başkanı Otto Perez Molina, düzenlediği basın toplantısında, depremde San Marcos eyaletinde 40, Quetzaltenango'da 11 ve Solola eyaletinde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Molina, 22 kişinin hala kayıp olduğunu, ölü sayısının artmasının beklendiğini belirterek, 1,2 milyon vatandaşı etkileyen büyük depremden sonra ilk 24 saatte bazıları 5 büyüklüğünde 70 artçı şokun meydana geldiğini bildirdi.

Devlet Başkanı ayrıca felaketzedelere yardım amacıyla 2 bin askerin görevlendirildiğini belirtti.
ABD'nin içme suyu, benzin ve battaniye dahil olmak üzere Guatemela'ya 50 bin dolar değerinde acil yardım gönderdiği de belirtildi.

 

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