-GUATEMALA KAN GÖLÜ GUATEMALA (A.A) - 14.09.2010 - Latin Amerika'da en çok şiddet yaşanan ülkelerin başında gelen Guatemala'da Ocak-Ağustos arasında 2 bin 132 kişinin cinayete kurban gittiği bildirildi. İnsani yardım kuruluşu GAM'ın verilerine göre, son 8 ayda ölenlerin 1,812'si erkek, 277'si kadın ve 43'ü çocuk olarak kayıtlara geçti. Ocak ayının 354 cinayetle en kanlı ay olduğu belirtilirken, başkent Guatemala'nın da 1, 649 ölümle ''cinayet rekorunu'' elinde tuttuğuna işaret edildi. Bu arada, Kolombiya'da 3 polis memuru silahlı saldırıda öldürüldü.