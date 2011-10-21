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Dünya

Guatemala Devlet Başkanı Colom'dan özür GUATEMALA (A.A)

21 Ekim 2011 11:16

-Guatemala Devlet Başkanı Colom'dan özür GUATEMALA (A.A) - 21.10.2011 - Guatemala Devlet Başkanı Alvaro Colom, 1954 yılında ABD'nin desteklediği darbeyle iktidardan uzaklaştırılan eski Devlet Başkanı Jacobo Arbenz'in ailesinden özür diledi. Orta Amerika ülkesi Guatemala'daki devrimin 67. yılı dolayısıyla Ulusal Kültür Sarayı'nda bir konuşma yapan Alvaro Colom, devletin Arbenz'in iktidardan devrilmesindeki sorumluluğun farkında olduğunu söyledi. Colom, dün de bir federal karayoluna Arbenz'in adını vereceğini ifade etmişti. Guatemala hükümeti ayrıca Arbenz'in ailesine tazminat ödeme taahhüdünde bulunmuştu. 1971 yılında Meksika'da sürgünde ölen Arbenz'in oğlu darbenin düzenlenmesiyle ilgili olarak ABD'nin Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'yı suçluyor. Arbenz'in ailesi 1999 yılında da darbeyle ilgili olarak İnter-American İnsan Hakları Komisyonu'na şikayet dilekçesi vermişti.

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