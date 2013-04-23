Guardiola'nın ilk transferi Mario Götze

Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Mario Götze'nin Bayern'e transferi sabah saatlerinde Dortmund'un sosyal paylaşım sistesi Facebook'taki hesabında yapılan bir açıklama ile doğrulandı.

Dortmund kulübünden CEO Hans-Joachim Watzke imzasıyla yapılan açıklamada Götze'nin sözleşmesinde yer alan fesih maddesini kullanacağı ve 1 Temmuz 2013'te B.Münih'e transferinin gerçekleşebileceği duyuruldu.

Dortmund kulübü Götze'nin menajerlerinin böyle bir girişimlerini olduğunu ve üzüntü duyduklarını söylerken söylerken sitemli bir şekilde 38 milyon euroluk serbest kalma maddesinin uygulanacağını ifade etti.

20 yaşındaki Alman futbolcu önümüzdeki yıl Bayern Münih için ter dökecek. Öte yandan bu transfer gelecek yıl takımın başında olacak İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın da yeni Bayern'i öncesi ilk hamlesi oldu.