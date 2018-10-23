Guardiola'dan itiraf: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için hazır değiliz

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için henüz hazır olmadığını itiraf etti.

İspanyol teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için oynadıklarını belirterek "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanız için menajerin, oyuncuların ne kadar çok istediği yeterli olmaz. Kulübün içinde bulunan herkesin bizi itmesi gerekiyor. Özellikle taraftarlardan yeterli itici gücü alamıyoruz" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool'a elenen Manchester City'nin teknik direktörü, "Geçtiğimiz yıldan gördüğüm kadarıyla Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için hazır değil. Böyle bir istek olduğunu hissedemiyorum. Taraftar da bizi itmiyor" itirafında bulundu.

Guardiola, sözlerini "Bu sadece kulüp içinde hissettiğim bir şey. Tabii ki bu, bizim kazanmak için çabalamayacağımız anlamına gelmez. Kazanmak istiyoruz" diyerek sürdürdü.

Guardiola, Manchester City'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 2 senede en fazla çeyrek finali görebildi.

İlk senesinde sezonun yarı finalisti Monaco'ya son 16 turunda elenirken, 2. senesinde ise finalist Liverpool tarafından çeyrek finalde Devler Ligi'ne veda etmişti.