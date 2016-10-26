Guardiola, Toure'nin menajerinden özür bekliyor

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, kendisi hakkında ağır ifadeler kullanan Yaya Toure'nin menajeri Dimitri Seluk'tan özür beklediğini açıkladı.



Manchester derbisi öncesi düzenenlenen basın toplantısında Katalan teknik adama, genellikle ligde fazla süre almayan futbolcuların değerlendirildiği Lig Kupası'nda Toure'ye şans verip vermeyeceği soruldu.



Toure'nin temsilcisi Dimitri Seluk'un kendisi hakkında sarf ettiği sert sözler sonrası Fildişi Sahilli oyuncuyu kadro dışı bırakan Guardiola, bu konuda pozitif bir gelişmenin yaşanmadığını ifade etti.



45 yaşındaki menajer, basın mensuplarına hitaben, "Hepiniz durumun farkındasınız ve benim beklentimi biliyorsunuz." diyerek Seluk, kendisinden özür dilemediği sürece Toure'yi kadroya almayacağını tekrarladı.



Bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi playoff turunda Steaua Bükreş'e karşı oynanan rövanş maçıında forma giyen Toure, City'nin Şampiyonlar Ligi grup aşaması için UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almamıştı. Bunun üzerine Toure'nin temsilcisi Seluk, oyuncusunun aşağılandığını belirterek Guardiola'yı sert bir dille eleştirmişti.