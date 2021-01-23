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Spor

Guardiola: Premier Lig'te daha az takım olmalı

23 Ocak 2021 12:07

T24 Dış Haberler/Spor

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig ve bir alt ligi EFL'de mücadele eden takımların sayısının azaltılması gerektiğini söyledi. 

Bir 'Avrupa Süper Ligi' kurulması için planlar yapıldığıyla ilgili iddialara değinen Guardiola, "Yerel ligleri kaybedebileceğimizi düşünmüyorum" dedi.

"Avrupa'daki tüm ligleri güçlendirmemiz gerekiyor" diyen Guardiola bunun için liglerdeki takım sayısının azalması gerektiğini söyledi.

Guardiola, "Bir 'Süper' Premier Lig yaratmamız için daha az takımının yarışıyor olması gerekir" diye konuştu.

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