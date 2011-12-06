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Spor

Guardiola: Önemli olan avronun kurtuluşu MADRİD (A.A)

06 Aralık 2011 02:36

-Guardiola: Önemli olan avronun kurtuluşu MADRİD (A.A) - 05.12.2011 - Barcelona takımının teknik direktörü Josep Guardiola, 10 Aralık'ta Real Madrid'e karşı deplasmanda oynayacakları maça ilişkin, ''Önemli olan El Clasico değil, Merkel ve Sarkozy'nin avroyu kurtarması'' dedi. Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde BATE Borisov'a karşı salı günü oynayacakları maçla ilgili bugün düzenlenen basın toplantısında daha çok El Clasico ile ilgili sorularla karşılaştı. El Clasico'nun sürekli gündemde olmasından duyduğu rahatsızlığını avro bölgesindeki ekonomik krizle dile getiren Barcelona teknik direktörü, ''Ürkütücü olan insanların günlük yaşamaları. Krizden çıkmak gerek'' diye konuştu.  Guardiola, ''büyük bir kulüp olmanın verdiği sorumlulukla, her maçlarını kazanmak zorunda olduklarını bildiklerini, El Clasico'un da bu maçlardan biri olduğunu'' söyledi. BATE Borisov maçından sonra Real Madrid'e konsantre olmaya başlayacağını kaydeden Guardiola, ''Bizi çok iyi tanıyorlar, küçük ayrıntılar var ama genel anlamda birbirimize benziyoruz.  İki takımda yüksek düzeyde. Günümüz futbolunda her alanda izlenebiliyorsunuz, sır yok'' dedi. Öte yandan, Alex Ferguson ve Jose Mourinho ile geçtiğimiz sezonun en iyi teknik direktörlüğüne aday gösterilmesiyle ilgili ise Guardiola, ''Oy kullanan çok kişi var. Beni aday gösterdiler çünkü futbolcular kazandı. Kupa kazandığım için kendimi diğer meslektaşlarımdan daha iyi görmüyorum'' açıklamasında bulundu.

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