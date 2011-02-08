-GUARDIAN'IN MOSKOVA MUHABİRİNE SINIRDIŞI LONDRA (A.A) - 08.02.2011 - İngiltere'de yayımlanan sol eğilimli Guardian gazetesinin deneyimli muhabiri ve Moskova Temsilcisi Luke Harding Rus makamları tarafından sınırdışı edildi. Gazeteden yapılan açıklamada, Wikileaks belgeleriyle ilgili olarak Guardian'ın Londra'daki merkezinde yaklaşık iki ay çalıştıktan sonra haftasonu Moskova'ya dönen Harding'in Rus makamları tarafından ülkeye girişine izin verilmediği ve İngiltere'ye giden bir uçakla sınırdışı edildiği belirtildi. Guardian gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Alan Rusbridger, bu olayın basın özgürlüğüne açıkça, yeni bir endişe verici darbe olduğunu belirterek, Rus hükümetinin çalışmalarını beğenmediği gazetecileri sınırdışı etmesinin düşündürücü olduğunu kaydetti. Gazete, olayın ayrıntılarını elde etmeye çalıştığını ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile irtibat halinde olduğunu bildirirken, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rus meslektaşlarıyla temas kurduklarını ve bir yanıt beklediklerini açıkladı. Yeni Delhi, Berlin ve Moskova temsilcilikleri yapan Luke Harding, birçok gazetecilik ödülü kazandı ve aralarında Irak ve Afganistan'ın bulunduğu çok sayıda savaşı Guardian gazetesi için izledi. Harding, kısa süre önce bir başka Guardian muhabiri David Leigh ile birlikte, Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange ile temasları ve sitede ifşa edilen Amerikan diplomatik belgelerinin yayın koşullarıyla ilgili bir kitap yazdı.