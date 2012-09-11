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Dünya

Guardian: Türkiye tarihinin en büyük medya davası başladı

İngiliz Guardian gazetesi 44 gazeteci ve medya çalışanının yargılandığı KCK davasını gündemine taşıdı

11 Eylül 2012 14:23

Guardian gazetesi dün Türkiye'de 44 gazeteci ve medya çalışanının KCK üyeliği veya yöneticiliği suçlamasıyla yargılanmaya başladığı davayı "Türkiye tarihinin en büyük medya davası başladı" sözleriyle duyurdu.

Yargılananların Kürt gazeteciler olduğunu vurgulayan gazete insan hakları gruplarının bu davayı, "hükümetin medyayı sindirme ve Kürt-yanlısı eylemcileri cezalandırma girişimi" olarak nitelediğini yazıyor.

Guardian ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile partisinin başlattığı Kürt açılımının sönüp yok olduğunu, onun yerine binlerce şiddet karşıtı Kürt siyasetçinin ve sempatizanlarının tutuklandığını belirtiyor.

Guardian gazetesinin İstanbul muhabiri Constanze Letsch aynı konuda kaleme aldığı bir makalede Uluslararası Af Örgütü Amnesty International'ın Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner'ın şu sözlerini aktarıyor:

"Bu dava Türkiye'de artık eleştirisel yazı yazılmasının, politik konuşma yapılmasının ve barışçı gösterilere katılımın terörizm suçlamalarına kanıt olarak gösterildiği sürecin bir parçası."


İran ve Çin'den fazla


Letsch makalesinde Türkiye'de 100 gazetecinin hapsedildiğini, bunun İran ve Çin'deki tutuklu gazeteci sayısından daha yüksek olduğunu da yazıyor.

Yazar ayrıca Türkiye hükümetinin baskısıyla pek çok gazetecinin işten çıkarıldığını veya istifaya zorlandığını da sözlerine ekliyor.

 

BBCTürkçe

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