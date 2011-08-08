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Dünya

Guardian: Türkiye, İngiltere'nin yapamadığını yaptı

İngiliz Guardian gazetesi yazarı Simon Tisdall, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye...

08 Ağustos 2011 03:00

T24 - İngiliz Guardian gazetesi yazarı Simon Tisdall, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yönetimine yaptığı ''sabrımız taşıyor'' uyarısını köşesinde irdeledi. Tisdall, Erdoğan'ın Suriye'ye karşı yaptığı uyarıyı İngiltere'nin yapamadığını söyledi.

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Tisdall, ''Türkiye, Suriye'ye İngiltere'nin veremediği mesajı gönderiyor'' başlıklı yazısında, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'in Suriye'deki şiddet olayları konusunda yapabilecek pek bir şeyleri olmadığı itiraf ettiğini kaydederken, ama Suriye'nin daha güçlü komşusu Türkiye'nin daha az pasif olduğunu, Esad'ı azarlamak üzere Şam'a Dışişleri Bakanı'nı göndereceğini belirtiyor.
Tisdall'a göre, Türkiye'nin kaygısı hem insani hem de stratejik.

Şiddetten kaçanların Türkiye sınırının ötesine geçişlerinin Ankara için başağrısı yarattığını kaydeden Tisdall, Erdoğan'ın Esad'a halkını katletmeye son vermesi ve reform yapması çağrılarını dikkate almaması nedeniyle kızgın olduğunu belirtiyor.

Guardian yazarına göre, Türkiye ayrıca Suriye'de yaşananların PKK'yla mücadeleye sekte vurmasından kaygılı.

Ankara'nın bir diğer endişesi de, giderek daha fazla tecrit edilen Esad'ın İran'la ittifakının daha da önem kazanması.

Tisdall, eğer uyarıları yine dikkate alınmazsa Türkiye'nin Esad rejimini hedef alacak diplomatik ve ekonomik önlemleri gündeme getirebileceği veya Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusunun kontrolünde bir güvenlik kuşağı oluşturacağı görüşünde.


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