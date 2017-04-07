Guardian: Trump’ın Suriye’yi anlamsızca vurması, hiçbir başarı sağlamaz

T24 Çeviri

* Moustafa Bayoumi

ABD’nin Suriye’de bir hava üssünü bombalaması, en kötüsünden yanar döner bir adım. Ayrıca bu, Amerika’nın düşmanları için Trump’ın kolayca askeri bataklığa çekilebileceğinin bir işareti oldu.

Sadece bir ay kadar önce tüm Suriyelilerin ABD’ye girişini yasaklamak isteyen kişi olan Donald Trump, şimdi Suriyeli çocukları çok önemsediğini düşünmemizi istiyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum.

Ben başkanımızın kötü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Eski televizyon şovunda kötü bir oyuncuydu, bugün de öyle. Her anlamıyla kötü bir oyuncu, eylemleri hem zayıf hem de ahlaken sorgulanabilir durumda.

Başkan, Florida’daki Mar-a-Lago’dan ulusa seslenirken, “kimyasal saldırının çıkış noktası olan Suriye’deki hava üssüne hedefli bir askeri saldırıya” onay verdiğini açıkladı.

Trump, isyancıların elindeki Han Şeyhun kasabasında onlarcası kadın ve çocuk 80’den fazla kişinin öldüğü kimyasal saldırıdan bahsediyordu. Kimyasal saldırı çok büyük ihtimalle Suriyeli diktatör Beşar Esad tarafından düzenlendi.

Peki ABD’nin askeri operasyonu, en az 59 Tomahawk kruz füzesinin tek bir hava üssüne atılması, gerçekten neyi başaracak?

Raporlara göre füzeler sadece tek bir Suriye hava sahasını hedef aldı, Suriye’nin hava savunmasını değil. Bir başka deyişle saldırı Suriye’nin jetlerini yere indirmedi. Suriye’de şu anda bombardıman düzenleyen hiçbir Rus uçağı da vurulmadı. Hatta Ruslar önceden uyarıldı (ve muhtemelen onlar da Suriyelileri uyardı). Saldırı Beşar Esad’ın askeri kapasitesini ciddi bir biçimde zayıflatmadı.

Peki bu saldırı neden yapıldı? Askeri yetkililer yine bir “mesaj vermek” istediklerini söylüyorlar. Bu ne saçma bir açıklama. Beşar Esad şimdi “mesajı alıp” cinayetlerine son mu verecek? Trump’ın eylemlerinde bir strateji olduğunu nasıl düşünebiliriz? Trump’ın BM Büyükelçisi Nikki Haley, daha geçen hafta “Onun bir engel olduğunu düşünüyor muyuz? Evet. Peki oturup onu indirmeye mi odaklanacağız? Hayır” diyordu.

Trump’ın kararsız yanardöner dış politikası, gerçekte düşmanları açısından Trump yönetiminin daha büyük askeri bataklıkların içine kolayca çekilebileceği anlamına gelebilir.

ABD yönetimi, Lübnan’daki Hizbullah örgütünün yakın müttefiki Beşar Esad’a yönelik ABD bombardımanına nasıl tepki vereceğini düşündü mü? Trump yönetimi hedeflerini gerçekleştirmek için çok sayıda asker göndermeye hazır mı? Gerekirse Rusya’ya askeri olarak meydan okuyabilir mi? Yoksa ABD ordusu şu anda sadece mesaj mı gönderiyor?

Yönetimin neyi başarmak istediği ya da neyi başarabileceği konusunda bir vizyonu varmış gibi görünmüyor. Trump perşembe günü düzenlenen operasyonla ilgili açıklamasını, “her türlü terörü” sona erdireceklerine dair mutevazı bir hedefle bitirdi. Kendilerine iyi şanslar. Sorunun kaynağı, ABD’nin her zaman savaşa tek bir çözümü varmış gibi görünmesi: Daha fazla savaş.

Bunların hiçbiri katil, cani ve zalim Beşar Esad rejimini aklamayacak. Bugün dünyadaki ahlaki ve stratejik gereklilikler, Suriye’deki iç savaşın hızlı ve adil bir şekilde sonuca ulaştırılmasını öngörüyor. Ve Suriye iç savaşının askeri yöntemlerle değil birçok farklı taraf arasındaki dikkatli müzakerelerle sonuçlanabileceğini kabul etmemiz gerekiyor.

Ancak bu hedeflerden uzaklaşıyoruz. Perşembe günü düzenlenen pervasız ve büyük ölçüde etkisiz bombardıman, en iyi ihtimalle sınırlı etki gösterecek ama ABD’li yetkililerin kendilerini iyi hissetmesini sağlayacak. En kötü ihtimalle ise ABD’nin nasıl son vereceğini bilmediği bir savaşı derinleştirecek.

* Bu yazı ilk olarak theguardian.com'da yayımlanmıştır