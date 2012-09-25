Guardian, Suriye'deki 'Türkiyeli biraderler'i yazdı

Britanya’da yayımlanan Guardian gazetesi, Suriye’de Beşşar Esed karşıtı savaşa, daha önce Irak, Yemen ve Afganistan’da “cihad için savaşmış” yabancı militanların da katıldığını, bunlar arasında Türklerin de bulunduğunu yazdı.

Halep’te bulunan Guardian muhabiri Gayt Abdül Ahad’ın haberine göre şehirde, Esed yönetimine karşı savaşan “muhacir kardeşler” diye de anılan çeşitli uluslardan milisler var.

Muhabir, Halep sokaklarında bir Türk savaşçının cesedini gördüğünü aktarırken, yabancı askerlerin konuşlandığı bir evin önünde oturan Suudi bir savaşçı ile yanındaki Türk’ün mükemmel İngilizce konuştuklarına şahit olduğunu aktarıyor.

Grubun liderinin Arapça talimatlarının Çeçence, Tacikçe, Türkçe ve Fransızca ile Suudi lehçesine çevrildiği belirtiliyor. Abdül Ahad’a göre farklı uluslardan militanların bazıları “romantik devrimci hayallerle” Suriye’ye gitmiş, bazıları derin bir Esed nefreti taşıyor, bazıları ise, Irak, Yemen ve Afganistan’da da çatışmış cihatçılar.

Yüzlerce yabancı militanın Suriye’ye çoğunlukla Türkiye üzerinden girdiği, Suriyelilerin de bunları topluca “Türkiyeli biraderler” olarak andığı ifade ediliyor.



Esed karşıtları acemi



Habere göre, Hür Suriye Ordusu dışında savaşan bu yabancılar arasındaki Türklerden biri eski bir asker. Bahsi geçen Türk, Batılı tarzda ekipmana sahip. Çeçenler ise yaşça daha büyük ve daha güçlü. Felluce’de Amerikalılara karşı savaşan ve sonra El Kaide saflarına katılan Iraklı milis komutanı Ebu Selam el Felluci, Esed karşıtlarının acemi olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Türk kardeşlerimiz sabaha kadar çatıştı, sonra uyumaya gidip, yerlerini bir grup Suriyeli’ye bıraktı ama uyandıklarında Suriyeliler gitmiş ve ordu nişancıları mevzilenmişti.”