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Dünya

Guardian'dan Sinagog' yorumu: Şimdi korku, bölgesel çatışmanın kutsal bir savaşa dönüşmesi

'Dua eden insanlara saldırılması, İsrail-Filistin çatışmasını bir Müslüman-Yahudi savaşına dönüştürme riskini getirdi'

19 Kasım 2014 11:33

Kudüs'te iki Filistinli saldırgan dâhil yedi kişinin öldüğü sinagog saldırısının ardından, İngiliz Guardian gazetesi "Şimdi İsrailli ve Filistinli liderler çatışmanın kutsal bir savaşa dönüşmesini önlemeli" diyerek "dün(18 Kasım 2014) yaşanan olayın Müslüman-Yahudi savaşına dönüştürme riskini ancak liderlerin doğru tutumunun önleyebileceğine" dikkat çekti.

Ayrıca, haberinde görgü tanıklarının ifadelerine yer verildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Yossi Posternak adlı bir görgü tanıdığı yaşadıklarını "Yukarı baktım ve birinin insanları yakın mesafeden vurduğunu gördüm. Sonra elinde satır olan başka biri geldi ve ortalık karıştı. İnsanları yerde yatarken gördüm. Her yerde kan vardı. İnsanlar mücadele etmeye çalışıyordu ama pek de şansları yoktu" sözleriyle anlatıyor.

 

'Kutsal savaş önlenmeli'

 

Gazete saldırıya başyazılarından birini de ayırmış. Guardian "Şimdi İsrailli ve Filistinli liderler çatışmanın kutsal bir savaşa dönüşmesini önlemeli" diyor. Dikkat çeken satırlar şöyle;

"Şimdi korku uzun süredir şiddetli ve kanlı bir bölgesel çatışmanın daha zorlu bir şeye, kutsal bir savaşa dönüşmesi. Dünkü katiller dua eden insanlara saldırarak İsrail-Filistin çatışmasını bir Müslüman-Yahudi savaşına dönüştürme riskini getirdi...Şimdilik bu sadece bir korku. Gerçeğe dönüşmesi kaçınılmaz değil. Ancak bunun için siyasi liderlik gerekiyor. Filistin tarafında Filistin Yönetimi'nin kontrolündeki medya olayları kışkırtıyorsa bunu durdurmalı. Hamas da bu gazetenin uzun süredir savunduğu gibi müzakere sürecine dahil edilmeli. Ancak Hamas nadiren bu argümanı destekleyecek şeyler yapıyor... Ancak İsrail'in üzerinde de büyük bir yük var. Benyamin Netanyahu Filistinlilere hiçbir siyasi ufuk gösteremedi. Bağımsızlığa ya da işgalin sonuna uzanabilecek bir yol gösteremedi. Böyle bir siyasi yol haritasının yokluğunda, şiddete inananlar güçlenecektir" 

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