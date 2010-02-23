Guardian: Ordu sessiz kalmayacaktır

T24- Türkiye'de gündemi değiştiren gözaltılar, dış basında da yankı buldu. Guardian, "Gözaltılar tutuklamaya dönerse, ordu sessiz kalmayacaktır", BBC, "Laik kurumlar ile AKP arasındaki mücadele sürüyor" ifadesini kullandı.
ABD'den 'Balyoz' yorumu
Türkiye'de 'Balyoz Darbe Planı' iddialarına yönelik gerçekleşen gözaltı dalgası, yurtdışında da yankı buldu. İngiltere'de bugün yayınlanan gazeteler, habere geniş yer verdi.
Financial Times, "bu operasyon muhtemelen kökleri siyasi islama dayanan iktidardaki AKP ile, ordu ve yargı içinde ona karşı olan geleneksel laik kesim arasındaki gerginliği iyice tırmandıracak" yorumunu yaptı.
Guardian'ın haberinde görüşü aktarılan Türk Ordusu konusunda uzman Gareth Jenkins de operasyonun büyük bir krize yol açabileceğini söyledi.
Gelişmeleri iki otoriter güç arasındaki iktidar mücadelesi şeklinde yorumlayan Jenkins, şöyle devam etti:
"Şimdi savcıların bu gözaltıları tutuklamaya çevirmek için dört günleri var. Eğer bu gerçekleşirse, ordu katiyyen sessiz kalmayacaktır."
Daily Telegraph gelişmeleri aktardıktan sonra, "Türkiye'de ordu 1960'dan bu yana dört hükümet devirdi ama Avrupa Birliği üyelik süreci ordunun seçilmiş politikacılara müdahele olanağını iyice kısıtladı" diye yazdı.
TIMES: ANCAK BİR DARBE SÜRECİ DURDURABİLİR
Türkiye'deki son siyasi gelişmelere tam sayfa ayıran Times gazetesinin muhabiri Suna Erdem, haberin yanısıra bir de yorum yazmış.
Erdem, Ergenekon davası ve orduya yönelik operasyonları Türkiye'de istikrarı bozmak isteyen İslamcılar ve onların naif liberal destekçilerinin kurnaz oyunları diye eleştirenlerin daha geniş resmi görmeyi reddettiklerini yazıyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:
"Hiç kimse ordunun darbe merakını inkar edemez ve insanlar bazı suçlara da karışan bir 'derin devlet'in varolduğuna hep inandılar. Ama Türkiye'nin acemice ve aceleyle de olsa darbe planlayıcılarının peşine düşme arzusu, nihayet bu işi halletme ve geçmişin izlerini de silme kararlılığına işaret ediyor. Bir yorumcunun söylediği gibi, artık bu süreci durdurabilecek tek şey var. O da bir darbe!"
BBC: LAİK KURUMLARLA AKP'NİN MÜCADELESİ
Gözaltıları değerlerdiren BBC, 'Balyoz' ve 'Ergenekon' iddiaları arasında benzerlik bulunduğunu belirtirken, "Birçok Türk, bu vakaları, Türkiye'nin laik milliyetçi kurumları ile iktidardaki AK Parti arasında devam eden güç mücadelesinin son aşaması olarak değerlendiriyor" dedi.
İngiliz yayın kurumu BBC, 'Balyoz' darbe iddialarına ilişkin soruşturma çerçevesinde yapılan son gözaltılarına dikkat çekerek komplo kapsamında camilerin bombalanması ve hükümetin istikrasızlaştırılması gibi eylemlerin öngörüldüğünü iddia edildiğini kaydetti.
Buna karşın Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un, Türkiye'de darbelerin geçmişte kaldığında ısrar ederek iddiaları reddettiğini belirten BBC, 'Balyoz' ve 'Ergenekon' darbe iddialarının benzediğine işaret etti.
BBC, 'Ergenekon' davalarında düzinelerce kişinin yargılandığını belirterek, "Birçok Türk, bu vakaları Türkiye'nin laik milliyetçi kurumları ile iktidardaki AK Parti arasında devam eden güç mücadelesinin son aşaması olarak değerlendiriyor" dedi.
Habere şöyle devam edildi:
"Kökleri siyasi İslam'da olan AKP, bazı milliyetçilerce katı laik Türkiye'yi bir İslamcı devlete dönüştürmeye yönelik gizli planları olmakla suçlanıyor. Hükümet ise, bu iddiaları reddediyor ve niyeti, Türkiye'yi modernize etmek ve Avrupa Birliği'ne yakınlaştırmak olduğunu söylüyor."
İTALYA'DA MANŞETLERDE
Öte yandan İtalyan basını, Ergenekon davası ve Balyoz planı gibi iddialar konusunu manşetlerine taşıdı.
Corriere della Sera, gün içerisinde yaşananları, "Türkiye'de hükümete karşı darbe komplosu, 40 gözaltı" başlığıyla manşete taşıdı. Gazete, planla hükümeti devirmenin hedeflendiği iddiasına dikkati çekerek, "Gözaltına alınanlar arasında, eski hava kuvvetleri komutanı ve eski deniz kuvvetleri komutanı da dahil olmak üzere üst düzey 17 general de var" ifadesine yer verdi.
"DARBE BERTARAF EDİLDİ"
La Repubblica gazetesi operasyonun Başbakan Erdoğan'ın İspanya ziyareti sırasında düzenlendiğine değinerek, "Türkiye'de askeri darbe bertaraf edildi. Erdoğan: 40'ı aşkın kişi gözaltına alındı" başlığını kullandı.
La Stampa gazetesi "Türkiye'de hükümet-ordu arasında gerilim" başlığını kullanırken, İtalya'nın ulusal haber ajansı Ansa da haber portalında konuyu manşete taşıyarak, "Türkiye'de darbe iddiasıyla 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında muvazzaf askerlerin yanı sıra emekli generaller de var" ifadesini kullandı.
Haberlerde, gözaltına alınan kişilerin Ergenekon diye nitelenen yapılanmayla bağlantılı oldukları iddiasına da yer verildi.