Guardian: Netanyahu'nın başı dertte

İngiliz gazetesi Guardian İsrail'de otobüslerde Filistinlilere karşı ayrımcılık girişimine bir analizde yer veriyor. Guardian yazarlarından Peter Beaumont tarafından yapılan analizde, bu olayın Başbakan Netanyahu'nun kalkıştığı yüksek ipte cambazlığın risklerini gösterdiğini kaydediyor.

Beaumont, analizinde Netanyahu'un ayrımcı politikalarının ortaklarıyla başını derde soktuğunu belirterek, "Son olayların vurguladığı gerçek, Netanyahu'nun potansiyel olarak çözümsüz bir sorunla karşı karşıya olduğu yönünde" yorumunda bulundu.

"Otobüs yasağı Netanyahu'nın ikilemini gösteriyor" başlıklı yazıdan bazı bölümler şöyle:

Binyamin Netanyahu liderliğindeki yeni sağcı hükümetin ilk krizi çok öğretici.

Ayrımcı bir pilot uygulamada, bazı Filistinli işçilerin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da otobüsleri kullanmaları yasaklanacaktı.

Netanyahu, yerleşimci yanlısı sağcıların hakim olduğu bir koalisyonun başına geçtikten sonra kendini tam da birçoklarının olmasını beklemediği yerde buldu: kırk katırla kırk satır arasında.

Yıllardır Netanyahu, eski moda müzikhollerde tabakları bir çıta üzerinde döndüren cambazların siyasi eşdeğeri olarak, bir krizi önlemeye yeterli ivmeyi sağlayamayı başardı.

Ancak geçtiğimiz yıl içinde bu numarayı becermesi her zamankinden zor görünüyordu.

Gelecek ne getirecek?

Netanyahu geçen yıl içinden çıkılmaz bir koalisyon olduğunu düşündüğü ortakları ile mutsuzdu.

Şimdi onları daha da zorlusuyla değiştirdi.

Son olayların vurguladığı gerçek, Netanyahu'nun potansiyel olarak çözümsüz bir sorunla karşı karşıya olduğu yönünde.

Şimdilik tüm tabaklar hala dönüyor. Ama daha ne zamana kadar?