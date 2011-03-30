Guardian: İsyancılar silahlandırılacak

T24- İngiliz basını, NATO'nun Libya operasyonunu manşetlere taşıdı. Guardian isyancıların silahlandırılacağını duyururken, Times, müttefik güçlerin Libyalı isyancıları silahlandırmak için hukuki bir yol arayışında oldukları yorumunu yapıyor.

Guardian gazetesi, koalisyon güçlerinin Kaddafi iktidarı bırakmadığı takdirde, isyancıları silahlandıracağı haberine manşetten yer veriyor.



Gazetenin iç sayfalarındaki haberinin başlığı ise "birlik gösterisi ortada, Libya planı hazır. Tabii, Kaddafi olmadığı müddetçe."

Guardian, hava saldırılarının başlaması üzerinden on gün geçtikten sonra yapılan görüşmelerin koalisyona geleceği değerlendirme fırsatı verdiğini yazıyor ancak ekliyor:

Ne var ki kilit önem taşıdıkları halde, gözler Afrika Birliği ve Suudi Arabistan'ı aradı.



Hukuki yol aranıyor





Times gazetesi de müttefik güçlerin, Libyalı isyancıları silahlandırmak için hukuki bir yol arayışında oldukları yorumunu yapıyor. Gazeteye göre Kaddafi'nin yol açtığı yıkıma verilen diplomatik yanıt çok değişken, yavaş, ancak başarılı oldu ve özgürlükler için gerekli koşulları yarattı.

Times, şöyle devam ediyor:

"İsyancıların kurduğu Geçici Konsey'in nüfuzunu, ülkede gördüğü desteği ve özgürlükçülüğünün lafta kalıp kalmayacağını değerlendirmek mümkün değil. "Kaddafi döneminin ne zaman ya da nasıl sona ereceğini de bilemiyoruz. Ama bir şeyden eminiz. O da geçmişte olduğumuz yere kıyasla, şimdi bulunduğumuz yerin, kat be kat iyi olduğudur."



İsyancıların umudu, Batı





Financial Times gazetesi ise muhalefetin Batı'ya, Kaddafi'nin kalelerine doğru ilerleme umudunun, koalisyon güçlerinin hava saldırılarına bağlı olduğunu yazıyor.

Andrew England'ın aktardığına göre çatışmaların dinamiği, Batılı güçlerin hava bombardımanlarıyla değişti.

England, "Ancak isyancı güçlerin hala yeterli silahı yok, yeterince organize olabilmiş değiller ve Kaddafi'nin gücünü kırsalar bile, hala bir çok zorluk onları bekliyor." diyor.