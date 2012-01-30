-Guardian: İstanbul emlak yatırımcılarının gözdesi LONDRA (A.A) - 30.01.2012 - İngiliz Guardian gazetesi, İstanbul'un emlak yatırımcılarının gözdesi olduğunu yazdı. Gazetenin internet sitesinde yer alan haberde, İstanbul, Münih ve Varşova'nın emlak yatırımcıları için yeni popüler şehirler olduğu belirtilerek, konuya ilişkin Pricewaterhousecoopers ve Urban Land Enstitüsü'nün hazırladığı raporun detaylarına yer verildi. Avrupa'daki borç krizinin birçok Avrupa şehrindeki emlak sektörünü olumsuz etkilediğinin kaydedildiği haberde, hazırlanan raporda İstanbul'un gelişen ekonomisi ve genç nüfusuyla iki yıldır "yeni emlak yatırımı ve kalkınma beklentileri" listesinde ilk sırada yer aldığı belirtildi. Listede ikinci sırada düşük işsizlik oranıyla Almanya'nın Münih kentinin geldiği, üçüncü sırada ise Doğu Avrupa'nın finans merkezi olmaya başlayan Varşova'nın bulunduğu kaydedildi. Berlin'in Avrupa'nın konut yatırımcıları için en çekici pazara sahip olduğu, Stockholm, Paris, Hamburg ve Zürih gibi şehirlerin ise "güvenli" oldukları gerekçesiyle emlakçılar tarafından tercih edildiği bildirildi. Moskova da listenin ilk 10 şehrine girerek, 10. sırada bulunan Londra'dan önce yerini aldı.