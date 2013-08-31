Guardian: Esad'ın koyu düşmanı Türkiye küçülen koalisyona katılmayabilir

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bir analizde, Türkiye'nin bu aşamada Suriye'ye yönelik sınırlı bir müdahalede yer almayabileceği görüşüne yer verildi.

Gazetenin Orta Doğu editörü Ian Black'in imzasını taşıyan yazıda özetle şöyle deniyor:



"İngiltere Parlamentosu'nun Suriye tezkeresini reddetmesinden sonra ABD, yalnız bir operasyon planlıyor. ABD'ye bu aşamada sadece Fransa katılacak gibi görünüyor. Bir sürpriz olmazsa, ikili koalisyonun karşısındaki gönülsüzler ve endişeliler koalisyonu büyüyor. İngiliz parlamentosundaki oylama Obama'yı en sadık ve en muktedir askeri ortağından etti. Fakat Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki bölünmüşlüğe rağmen yine de ABD Başkanı Barack Obama'nın önemli oranda siyasi destek alması bekleniyor."



"NATO keskin bir şekilde bölünmüş durumda. Kanada, Almanya ve İtalya, BM kararı olmadan ABD öncülüğündeki bir harekâta katılmayacaklarını söylüyor. Türkiye'yi dikkatli izlemek gerekiyor. Türkiye, Suriye'nin komşusu, Atlantik İttifakı'ndaki en büyük orduya sahip ülke ve Esad rejiminin koyu bir düşmanı."



"Strateji danışmanlığı şirketi Stratfor'a göre, askeri operasyon sınırlı bir saldırının ötesine geçerse Türkiye kritik önemde bir destek sağlayabilir. Fakat Türkiye misilleme saldırılarına en açık NATO ülkesi ve Ankara bu aşamada küçülen bir koalisyona katılarak risk almaya değmeyeceğini düşünebilir."



Diğer ana gruplardan birini Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri oluşturuyor. Hepsi Esad'ın düşmanı ve Riyad ile Doha Suriye muhalefetinin en önemli destekçilerinden. Katar ve BAE 2011'de Libya harekâtına asker vermişti. Ama Suriye'de aynı şeyi yapma konusunda çok istekli değiller."

Oylamaya katılmayan vekillere 'ceza'

Bu arada, Dialy Telegraph gazetesi, İngiltere Başbakanı David Cameron'un Perşembe günü parlamentoda tezkerinin reddedildiği oylamaya katılmayan en az beş bakan yardımcısını görevden almaya hazırlandığını aktarıyor. Gazeteye göre Cameron gelecek hafta kabinesinde bazı değişiklikler yapacak ve bu bakan yardımcılarına görev vermeyecek.

'Savaş uçakları Kıbrıs'ta kalacak'

Gazete, İngiltere'nin Suriye operasyonunda görev almayacak olmasına rağmen İngiliz üslerine misilleme saldırısı olasılığı nedeniyle İngiliz savaş uçaklarının Kıbrıs'ta kalmaya devam edeceğini yazıyor.



İngiltere'nin bölgedeki denizaltısının da yer değiştirmeyeceği belirtiliyor.

BBCTürkçe