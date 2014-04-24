Guardian: Erdoğan Ermenistan'la uzlaşma yolunda adım attı

İngiliz Guardian gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarında hayatını kaybeden Ermenilerin için yayınladığı taziye mesajı ile Ermenistan'la uzlaşma yolunda adım attığını yazdı. Gazete, açıklamanın Türkiye'nin bugüne kadarki 'en önemli uzlaşma mesajı' olduğuna dikkat çekti.

BBC Türkçede yer alan habere göre, Erdoğan'ın 1915 olaylarını "gayr-ı insani sonuçlar doğuran hadise" olarak nitelediğini hatırlatan Guardian'ın haberinde, "Erdoğan uzlaşmacı tonuna karşın, o dönemde yaşananların bugün Türkiye'ye karşı düşmanlık için kullanılmasını 'kabul edilemez' bulduğunu söyledi" ifadesi de yer aldı.

Erdoğan, Ermenice dahil dokuz dilde yapılan yazılı açıklamada, "20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz" demişti.

Orhan Dink: Memnuniyet verici

Guardian'a konuşan 2007'de suikast sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in kardeşi Orhan Dink, Erdoğan'ın mesajının "memnuniyet verici" olduğunu söyledi.

Orhan Dink, "Taziye mesajı çok önemli bir adım. Eğer Türkiye'de demokrasi inşa edilecekse bu konu en önemli mihenk taşlarından birisidir" dedi.

Erdoğan'ın mesajını geç kalınmış bir açıklama olarak yorumlayanların olabileceğini söyleyen Orhan Dink, "Önemli olan ilk adımın atılmış olması. Bu adım her iki toplumu da normalleşmeye götürecektir" diye konuştu.

Diaspora: Ankara inkarı paketliyor

Guardian ise haberinde, ABD'deki Ermeni diasporasının taziye mesajını 'duygusuz ve alaycı bulduğunu" da aktardı.

Haberde Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA), Türkiye'nin 1915 olayları ile ilgili tezini savunurken giderek yalnızlaştığına vurgu yapması da yer aldı.

Komitenin açıklamasında, "Ankara sadece soykırım inkarını yeniden paketliyor. Türkiye gerçeği inkar etmeye devam ediyor ve Ermeni soykırımı konusunda adaletin yerine gelmesini engelliyor" ifadelerine yer verilmişti.