Guardian: Beyaz Saray intikam operasyonlarını genişletiyor

T24-WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın tutuklanmasına karşın ABD Dışişleri yazışmlarını yayımlanmaya devam edeceklerini açıklayan İngiliz The Guardian gazetesi, Amerikan yönetiminin Wikileaks'e karşı ‘intikam operasyonunu’ genişlettiğini yazdı.



BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, İsveç'te cinsel taciz ve tecavüz suçlarından aranan Assange'ın dün Londra'da kefalet başvurusunun reddedildiğini anımsatan gazete, "intikam operasyonunu" şöyle savundu:

"Gizli diplomatik yazışmaların sızdırılmasının öfkesi içindeki Washington Julian Assange ve onunla bağlantılı herkese karşı intikam operasyonu yürütürken, hedef listesi her geçen gün uzuyor. Bu listeye dün de New York Times gazetesi ve Visa da katıldı. Wikileaks'le bağlantılı internet sitelerine siber saldırılar yoğunlaşıyor. İfade özgürlüğünün kalesi ve internet özgürlüğünün öncüsü olmakla övünen Amerika Birleşik Devletleri, Wikileaks'e yönelik, Obama yönetimi tarafından koordine edilmekte olduğu söylenen misillemeleri nedeniyle iki yüzlülükle suçlanıyor."



'ABD'nin intikam operasyonunu Obama yönetiyor'





Gazeteye göre, uzmanlar, Estonya'da devlet kurumlarını ve Çin'de Google'ı hedef alan siber saldırılarla Amerika'nın Wikileaks'e yönelik açık ya da gizli tepkileri arasında paralellikler kuruyor:



"Bu misillemelerin kamuya açık yüzünü Senato İç Güvenlik Komisyonu Başkanı Joe Lieberman temsil ediyor. Wikileaks'le bağlantılarını kesmesi için şirketler üzerinde baskı kuran Lieberman, Assange'ın Amerika'da yargılanması çağrısında bulundu ve New York Times hakkında da soruşturma başlatılmasını istedi. Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı, belgelerin sızdırılmasını 'zarar verici' ama kontrol edilebilir' bir durum olarak niteliyor. Obama ise şimdiye kadar Wikileaks konusunda kamuoyu önünde tek bir kelime bile etmedi. Ama Eski CIA uzmanlarından Larry Johnson, Wikileaks'e yönelik operasyonun en tepeden yönetildiğini söylüyor ve 'Kurumlar kendi başlarına hareket etmiyor. Operasyonun başında Beyaz Saray var' diyor.”



Independent gazetesi ise, diplomatik kaynaklara dayanarak, Julian Assange'ın Amerika'da casusluk suçundan yargılanabileceğini duyuruyor. Gazeteye göre, Washington ve İsveç arasında, gayri resmi olarak Assange'ın Amerikalılara teslim edilmesi olasılığı değerlendiriliyor.

