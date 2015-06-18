Guardian: Beyaz gecelerde oruç tutanlar...

Guardian gazetesi, Rusya'nın St. Petersburg ve diğer kuzey şehirlerinde güneşin neredeyse hiç batmadığı "beyaz geceler"de oruç tutanları yazıyor. St. Petersburg Müslümanları uzun oruç süresini bir test olarak görüyor.

St. Petersburg ve diğer kuzey şehirlerinde "beyaz geceler" olarak anılan bu dönemde geceye en yakın durumun birkaç saat süren gün batımı olduğunu belirtiliyor.

1 milyon nüfuslu St. Petersburg'un ise beyaz gecelerden en fazla etkilenen şehir olduğu kaydediliyor ve bunun Müslüman nüfus için zorlayıcı olduğu ifade ediliyor.

'Müslümanlar bunu bir test olarak görüyor'

Haber şöyle devam ediyor:

"St. Petersburg'daki bazı İslami yetkililer, uzun süren gündüzlerin inançlarını sınayan bir durumdan ibaret olduğunu söylüyor. St. Petersburg ve Kuzeybatı Bölgesel Müslüman Maneviyat Merkezi'nden ismini vermek istemeyen bir yetkili 'St. Petersburg'da Müslümanlar bunu bir test olarak görüyor. ... Oruç tutan Müslümanlar 21-22 saat hiçbir şey yemeyecekler, yemek ve içmek için yalnızca 3 saat zamanları olacak' diyor."

"Uzun ve katı oruç sürelerinin zorluğunu sorduğumuz yetkili, inançlı biri için bunun sorun olmayacağını belirtiyor, 'İslam bir yaşam biçimi. Bizim için oruç tutmak, sabah yataktan kalkmak ve dişini fırçalamak gibi bir şeydir' yanıtını veriyor."

"Aslen Müslümanların ağırlıkta olduğu İnguşetya bölgesinden olan Yelizaveta İzmailova, bir yerel okulda idari görevli olarak çalışıyor. İzmailova kendisinin, eşinin, ebeveynlerinin ve kardeşlerinin merkez camide her hafta dağıtılan takvime göre oruç tuttuklarını söylüyor. 'Bu ay iftar saati gerçekten çok geç. Sabah 2.00'de okunan namazın ardından akşam 10.00'a kadar hiçbir şey yemiyoruz, içmiyoruz. ... Elbette bu vücut için çok ağır bir yük ancak her Müslüman bu tercihi blinçli olarak yapıyor' diyor."

Bazı kaynaklar en yakın Müslüman şehrini esas almayı öneriyor

"St. Petersburg'da kaç Müslüman yaşadığına dair resmi rakamlar bulunmamakla birlikte, İç İşleri Bakanlığı'na göre, geçen yıl Ramazan bayramında kentteki ana camilere ibadet için 42 bin kişi gelmiş."

"Bazı İslami kaynaklar ise, bu kadar kuzeyde yaşayan Müslümanların Mekke ya da en yakındaki Müslüman şehrinin saatlerine göre oruç tutabileceğini öngörüyor."

"Ağır şartlarda çalışanlar ise sağlık ve güvenlik sebebiyle bazı durumlarda oruç tutamıyor. St. Petersburg'daki Müslümanların çoğu Kafkasya ve Orta Asya'daki eski Sovyet ülkelerinden göç edenler ve genellikle inşaat gibi düşük ücretli işlerde çalışıyorlar."