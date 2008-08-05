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Dünya

Guardian: Başbuğ anti-İslamcı

Yüksek Askeri Şura'da yeni Genelkurmay Başkanı'nın belirlendiğini okurlarına İngiliz Guardian gazetesi, "Türkiye, anti-İslamcı bir Genelkurmay Başkanı atadı" ifadesini k

05 Ağustos 2008 03:00

Orgeneral İlker Başbuğ'un, dün sona eren Yüksek Askeri Şura'da yeni Genelkurmay Başkanı atanmasını haber yapan İngiliz The Guardian gazetesi, "Türkiye anti-İslamcı bir Genelkurmay Başkanı atadı" başlığını kullandı.

'Laikliğe tavizsiz destek'

Gazetenin İstanbul muhabiri Robert Tait, 65 yaşındaki Orgeneral İlker Başbuğ hakkında şu yorumlara yer verdi: "Türkiye'nin güçlü ordusu dün İslamcılığa karşı tutumuyla tanınan bir generali genelkurmay başkanlığına atayarak, laik rejime desteği konusunda tavizsiz bir mesaj vermiş oldu. Başbuğ iki yıl önce siyasi İslamı büyük bir tehdit olarak tanımlayan bir konuşma yapmıştı. Ama bazı yorumcular yine de Başbuğ'un kendisinden önceki Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'tan daha diplomatik olacağı ve iktidardaki AKP hükümetiyle açık çatışmaya girmeyeceği görüşünü dile getiriyorlar."

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