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Guardian: Balyoz davası demokrasi yolunda bir adım mı?

Tisdall 'Erdoğan balyozunu salladı' başlıklı yazısında, bu kararın Türk ordusu için düşük bir nokta olduğunu belirtti

26 Eylül 2012 12:17

Guardian dış haberler sayfasında, Türkiye'deki Balyoz davasına ilişkin bir değerlendirmeye yer veriyor.
Değerlendirmeyi yazan da gazetenin dış haberler editörü Simon Tisdall...

Geçen hafta kararın açıklandığı, Balyoz darbe planı davasında, 34 sanık beraat ederken 330 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi.

Tisdall 'Erdoğan balyozunu salladı' başlıklı yazıda, bu kararın Türk ordusu için düşük bir nokta olduğunu belirtiyor.

Ordunun demokratik değerleri pek kaale almayarak onyıllar boyunca ülkeyi kapalı kapılar ardında yönettiğini belirten Tisdall, Balyoz davasında açıklanan kararın yeni kaygılara yol açtığı kanısında.

Bu kaygı da, kendi ifadesiyle, '2002'den beri iktidarda bulunan ve gözünü yeniden elden geçirilmiş ve yürütme gücü artırılmış bir cumhurbaşkanlığına dikmiş olan Erdoğan'ın generallerin bir zamanlar olduğu kadar otoriter ve zorba hale gelmekte oluşu'...

21 Aralık 2010'da başlayan Balyoz davasında sanıklar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla yargılandı.

Guardian'daki değerlendirmede görüşü alınan gazeteci Mehmet Ali Birand karara ilişkin bazı kaygıları olduğunu belirtse de, 'Türkiye'nin tarihi askeri vesayetten temizlenmesi sürecinin başladığını' kaydediyor.

Yazıda, diğer bir gazeteci Semih İdiz'in görüşü de aktarılıyor; İdiz 'davanın asdalet veya Türkiye'de demokrasinin ilerlemesiyle ilgisi olmayıp, tamamen bir hesaplaşma olduğunu' ileri sürüyor. Balyoz davası, Taraf gazetesinin 20 Ocak 2010 tarihli haberinde açıkladığı 2003 tarihli "Balyoz Harekât Planı" başlıklı belgelerle gündeme gelmişti.

Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'nun, elindeki beş bin sayfalık belgeleri İstanbul adliyesine teslim etmesiyle birlikte İstanbul savcılığı belgeler ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Guardian editörü Simon Tisdall, Balyoz davasının eski Sovyet bloğunda zaman zaman tanık olunan ve skandal düzeyde adaletsizliğe sahne olan siyasi içerikli göstermelik duruşmaları da akla getirebileceğini belirtiyor. (BBC Türkçe)

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