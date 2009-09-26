Guantanamo'nun kapatılışı erteleniyor mu?

ABD'nin terörle mücadele gerekçesiyle çeşitli ülkelerde yaptığı operasyonlarda yakalananların tutulduğu Guantanamo kampını kapatmasının ertelenebileceği bildirildi.







Associated Press ajansının Beyaz Saray'daki üst düzey bir yetkiliye dayandırarak verdiği haberde, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Guantanamo kampının Ocak 2009 itibariyle kapatılacağı yönündeki vaadinin gerçekleşmesinin öngörülmediği belirtilirken, sebep olarak hapishanede halen 225 tutuklunun bulunduğu, davaları yeniden görülen bu kişilerin nasıl ve nereye gönderilecekleriyle ilgili konuların henüz saptanmaması gösterildi.

Guantanamo kampı, ABD'nin önceki başkanı George W. Bush döneminde, 11 Eylül saldırılarından sonra başlatılan ''terörle mücadele'' kampanyası sırasında başta Afganistan olmak üzere çeşitli ülkelerde yakalanan terör şüphelilerinin tutulması için açıldı.

Müslümanlardan oluşan tutuklulara yönelik insanlık dışı uygulamalarla adını duyuran Guantanamo, dünya genelinde tepkilere neden oldu.

Obama, seçilmesinin hemen ardından kampın 2010 Ocak ayı itibariyle kapatılacağını söylemişti.