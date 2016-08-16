Guantanamo'daki 15 tutsak Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildi

ABD'nin Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki gözetim kampında tutulan tutsaklardan 15'i Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildi.

Bu, ABD Başkanı Barack Obama döneminde Guantanamo'dan tek seferde en çok tutsağın gönderildiği nakil oldu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 12'si Yemen vatandaşı, 3'ü Afganistan vatandaşı tutsakların Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmesiyle Guantanamo'da kalan tutsak sayısının 61'e düştüğünü duyurdu.

Guantanamo'daki tutsakların çoğu 10 yıldan uzun bir süredir haklarında hiçbir suçlama getirilmeden ve yargılanmadan tutuluyordu.

Başkan Obama, görevini bırakmadan önce Guantanamo'yu tamamen kapatmayı hedefliyor.

Beyaz Saray, kalan tutsakların da ABD'ye nakledilmesini istiyor ancak iki kanadı da Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Kongre karşı çıkıyor.

Guantanamo Körfezi, ABD'nin Küba'nın güneydoğusundaki bir hava üssünde bulunuyor.

Guantanamo hapishanesini eski ABD Başkanı George W. Bush, 11 Eylül saldırılarının ardından yabancı 'terör zanlıları' için kurmuştu.

Hapishanenin yıllık maliyeti 445 milyon dolardı.

Obama, 2009 yılındaki kampanyasında Guantanamo'yu kapatma sözü verdi.