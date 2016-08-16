Guantanamo'daki 15 esir Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildi



ABD Küba'da bulunan Guantanamo esir kampındaki 15 tutukluyu daha serbest bıraktı. ABD Savunma Bakanlığı, 12 Yemenli ile üç Afgan'dan oluşan 15 kişilik grubun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildiğini açıkladı.

Salıverilenler, görev süresinin dolacağı 2017 yılına kadar esir kampını kapatacağını duyuran Barack Obama'nın başkanlık döneminde serbest bırakılan en kalabalık grubu oluşturuyor.

15 tutuklunun serbest bırakılmasıyla Guantanamo'da tutulan terör şüphelilerinin sayısı 61'e indi. Esir kampının kapatılabilmesi için ABD'nin kalan tutukluları kabul edecek ülke bulması gerekiyor. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ‘insani jestinden' ve Guantanamo'nun kapatılması için harcanan çabalara destek vermesinden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür edildi.

ABD yönetiminin Guantanamo özel temsilcisi Lee Wolosky kampın biran önce kapatılması gerektiğine işaretle, “Kampın kullanılması, en önemli dost ve müttefiklerle ilişkilerin gerilmesine yol açması ve şiddete meyilli radikal unsurları cesaretlendirmesi bakımından ABD'nin milli güvenliğini tehdit etmektedir” dedi.

Kapatılacağı kesinleşmedi

ABD yönetiminin kabul edecek ülke bulunması durumunda esir kampındaki 19 tutukluyu daha serbest bırakacağı öğrenildi. Tehlikeli radikaller olarak sınıflandıran tutukluların geleceği ise kesinleşmedi. Kongre'deki Cumhuriyetçi çoğunluk bu şahısların ABD'deki cezaevlerine kapatılmasını ret ediyor.

Salıverilen 15 kişilik grup arasında 2001 yılında mayın yerleştirdiği zannıyla tutuklanan ve 14 yıl yargılanmadan alıkonan bir Afgan da bulunuyor. Guantanamo'dan ayrılanlar gittikleri ülkelerde, özel denetlemeye ya da rehabilitasyona tabi olmak şartıyla serbest bırakılıyor.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) sözcüsü Naureen Shah Fransız Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Başkan Obama'nın Guantanamo'yu kapatamaması durumunda halefinin esir kampını kullanmaya devam edebileceği ve Cumhuriyetçi bir Başkan'ın Suriye ve Irak'ta yakalanan IŞİD militanlarını Guantanamo'ya kapatabileceği uyarısında bulundu.