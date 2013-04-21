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Dünya

Guantanamo'da 77 mahkûm açlık grevinde

Guantanamo Üssü'nde 166 mahkumdan neredeyse yarısının açlık grevine başladı

21 Nisan 2013 15:07

ABD'nin Guantanamo Üssü'nde, açlık grevine giren mahkumların sayısı 77'ye yükseldi.
 
ABD'nin Guantanamo Üssü'nde, Yarbay Samuel House, 166 mahkumdan neredeyse yarısının açlık grevinde olduğunu ve 17 mahkumun da tüp yoluyla beslendiğini açıkladı.

House, 5 mahkumun hastaneye kaldırıldığını ancak hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Mahkumların avukatlarının mart başında, Cezaevi Komutanı Amiral John Smith'e gönderdiği mektupta, birkaç kişi dışında tüm tutukluların, 6 Şubat'ta yapılan aramalar sırasında güvenlik güçlerinin dini CD'ler, battaniyeler, mektuplar gibi kişisel eşyalara el koyması ve Kur'an-ı Kerim'in Arapça baskılarını karıştırmaları üzerine açlık grevine başladığı belirtilmişti.

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