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Dünya

Guantanamo tutsaklarının ABD'ye nakline izin verildi

ABD Kongresi, Küba'daki Guantanamo Üssü'nde terör zanlısı olarak alıkonulan yabancıların, Amerikan mahkemelerinde yargılanmak üzere ABD'ye transferine onay verdi.

21 Ekim 2009 03:00

ABD Kongresi, Küba'daki Guantanamo Üssü'nde terör zanlısı olarak alıkonulan yabancıların, Amerikan mahkemelerinde yargılanmak üzere ABD'ye transferine onay verdi.

Senatoda yapılan oylamada, karar 19'a karşı 79 oyla kabul edilirken, Amerikan yönetiminin ocak ayına dek Guantanamo'yu kapatma planının önündeki engellerden biri de kalkmış oldu.

Guantanamo konusu, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin kararda ek olarak yer aldı. Karar, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen hafta geçmişti.

Tartışmalı tutukevinde hala 200'ün üzerinde tutsak bulunuyor. ABD Başkanı Barack Obama, 2010 yılının ocak ayına dek tutukevini kapatma sözü vermişti. Ancak konuyla ilgili olarak hazırlanan son raporlar, yasal, siyasal ve diplomatik kimi konular yüzünden, hükümetin tutukevini bu tarihte kapatmaya hazır olmadığını göstermişti.

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