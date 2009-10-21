Guantanamo tutsaklarına ABD yolu gözüktü

Amerikan Kongresi, Küba'daki Guantanamo Üssü'nde terör zanlısı olarak tutulan kişilerin, Amerikan mahkemelerinde yargılanmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledilmelerinin önünü açan yasayı onayladı.



BBC'nin haberine göre ABD Senatosu'nda yapılan oylamada, karar 19'a karşı 79 oyla kabul gördü.



Bölge muhabirleri, bunun Başkan Barack Obama açısından bir zafer olduğunu söylenirken, Obama, gözetim merkezinin gelecek yıl Ocak ayında kapatılacağına söz vermişti.



Temyiz başvurusu



Karar, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen hafta geçmişti.



Tartışmalı gözetim merkezinde hala 200'ün üzerinde tutsak bulunduğu ifade edilirken karar, Amerikan Temyiz Mahkemesi'nin, Guantanamo'dayken aklanan Müslüman Uygur bir grubun başvurusunu kabul etmesini izlediği belirtildi.



Avukatları bu kişilerin, Çin'e döndükleri takdirde zulüm görecekleri iddiasıyla Amerika'ya yerleşmelerine izin verilmesini isterken, Amerikan Kongresi'nin onayladığı yasaznz, böyle bir hak tanımadığı ifade edildi.



Yasaya göre Guantanamo zanlıları ABD'ye sadece yargılanmak üzere götürülebilecekler.



Amerikan mahkemelerinde aklanan kişilerin başka hiç bir ülke onları kabul etmese bile ABD'ye yerleşmesine izin verilmediği belirtilirken, bu kişiler Amerikan mahkemeleri tarafından suçlu bulunsalar bile, cezalarını Amerikan cezaevlerinde çekemeyecekler.