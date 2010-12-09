-GUANTANAMO KAPATILMAYACAK WASHINGTON (A.A) - 09.12.2010 - ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen bir yasa tasarısıyla, Guantanamo'nun kapatılması fiilen engellenmiş oldu. Temsilciler Meclisi üyelerinin 206'ya karşı 212 oyla kabul ettikleri ve ABD yönetimine geniş imkanlar tanıyan 2011 mali yasa tasarısının bir paragrafı, Guantanamo kampının kapatılmasını ve ABD'de düzenlenen 11 Eylül 2001 saldırılarının planlayıcısı olarak kabul edilin Halid Şeyh Muhammed'in ABD'de yargılanmasını reddediyor. Tasarıdaki söz konusu paragraf, "Amerikan Adalet Bakanlığına verilen fonların, Şeyh Muhammed veya herhangi bir Guantanamo tutuklusunun ABD'ye transfer edilmesi veya serbest bırakılması için kullanılamayacağının" altını çiziyor. Bir başka paragrafta da yine "Adalet Bakanlığına bu yasa veya başka bir yasa ile verilen fonların, Guantanamo tutuklularının transfer edilmesi amacıyla cezaevi satın alınmasında kullanılamayacağı" vurgulanıyor. ABD Başkanı Barack Obama göreve gelir gelmez Guantanamo'nun 22 Ocak 2010'dan önce kapatılmasını öngören bir kararname imzalamış, Kongredeki Cumhuriyetçilerin ve bazı Demokratların sert muhalefeti karşısında geri adım atmak zorunda kalmıştı. Obama yönetimi ayrıca, ABD'nin Illinois eyaletinde 58 Guantanamo tutuklusunun nakli için bir cezaevi satın almayı planlıyordu. Obama yönetimi, 11 Eylül saldırılarını düzenlemekle suçlanan 5 tutuklunun da ABD toprağında yargılanmasını istiyordu. Temsilciler Meclisinde kabul edilen 2011 mali yasa tasarısında yer alan iki paragraf, Obama yönetiminin Guantanamo ile ilgili proje ve beklentilerini şimdilik engellemiş bulunuyor. Söz konusu tasarının yasallaşması için ABD Senatosu tarafından kabul edilmesi, ardından Başkan tarafından imzalanması gerekiyor. Guantanamo'da halen 3'ü askeri mahkemede mahkum edilen 174 tutsak bulunuyor. Obama iktidara geldiğinden bu yana, yaklaşık 70 Guantanamo tutuklusu ABD veya başka ülkelere transfer edildi.