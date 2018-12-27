GSS prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyen vatandaşların gecikme cezaları silinecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyen vatandaşların gecikme cezalarının silineceğini duyurdu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un yaptığı açıklama şöyle:

"Sağlık hizmetlerine erişemeyen hiçbir vatandaşın kalmaması hedefi ile başlatılan zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması 1/1/2012 yılında hayata geçirilmiş olup bu tarihten itibaren herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

Bugün ülkemizin %99,1’i genel sağlık sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır.

‬‬‬‬Bununla birlikte, birikmiş genel sağlık sigortası prim borçları olan vatandaşlarımız için de faizsiz ödeme imkanı getirilmiştir.

Bu kapsamda birikmiş genel sağlık sigortası prim borçlarını 31/12/2018 tarihine kadar ödeyen vatandaşlarımızın 2018 yılı Nisan ayı ve öncesine ait ödenmemiş prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir.

Ancak 31/12/2018 tarihine kadar söz konusu prim borçlarının ödenmemesi halinde bu borçlara geçmişe yönelik gecikme cezası ve gecikme zammı ekleneceği için vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimde sağlanan bu imkânı kaçırmamasını tavsiye ediyorum."