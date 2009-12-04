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Kültür-Sanat

G.S'nin yeni müzesi 6 Aralık'ta açılıyor

Galatasaray Kulübü tarihinin yaşatılacağı müze, 6 Aralık Pazar günü açılacak.

04 Aralık 2009 02:00

T24 - Galatasaray Kulübü tarihinin yaşatılacağı müze, 6 Aralık Pazar günü açılacak.



Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, onlarca yıldır Galatasaray Lisesi içerisinde yer alan Galatasaray Müzesi'nin, çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden yapılanarak Eski Galatasaray Postanesi binasında pazar günü açılacağı bildirildi.

Açıklamada, Galatasaray Merkezi'nin, Galatasaray'ın 529 yıllık birikimini, eğitim spor ve kültür-sanat alanlarındaki ögeleriyle, belgeler, anekdotlar, filmler, kupalar, efsaneler, ünlüler ve sergilerle kapsamlı ve benzersiz bir deneyim olarak kamuya sunacağı kaydedildi.

Galatasaray Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi olarak kazandırılan bina 19. yüzyılda inşa edildi. Binanın restorasyonu Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç tarafından yaptırıldı. Tarihi tavanları kalem işi ile yenilendi. Mimar Sinan Genim, binayı orijinaline sadık kalarak ve fonksiyonlara cevap vererek hazırladı.

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