GSM şirketlerinin Somali cinliği

T24 - Somali'ye kısa mesajla gönderilen yardımlara ek olarak ücret alındığı ortaya çıktı. Yapan GSM şirketleri önce inkar etti, sonra geri adım attı.





Somali'ye yardım için gönderilen her 5 liralık SMS için bazı GSM operatörleri kısa mesaj ücreti aldığı ortaya çıktı.



Bir SMS’le 5 lira yardım yapan vatandaşlar, faturaları eline aldıklarında bir de kısa mesaj ücreti ödemek zorunda kaldıklarını gördü.



Somali’ye yardım yapmak için Kimse Yok mu Derneği ve Kızılay’a gönderilen mesajlardan hiçbir ücret almadı. Ancak mesajla Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Diyanet Vakfı’na yardım edenler 21 kuruş ödemek durumunda kaldı.



Bugün Gazetesi'nin haberine göre, GSM şirketi kampanyanın başlangıcında vakfı ile yapılan bağışlardan SMS ücreti alındığı kabul etti. Açıklamada, “Ancak daha sonra Diyanet Vakfı’nın talebi üzerine yapılan yeni sözleşme ile bu ücreti kaldırdık” denildi.



Yardım mesajlarından ücret aldığı ortaya çıkan diğer GSM şirketinin çağrı merkezinden alınan bilgiye göre, Kimse Yok Mu Derneği’ne bağış yapanlar 2 SMS, Kızılay ve Diyanet Vakfı’na yardımda bulunanlar ise 1 SMS bedeli ile ücretlendirildi.



Bu GSM şirketinin yetkilileri yaptıkları açıklama ile Somali’ye yapılan yardım mesajlarından ücret almadıklarında ısrar etti.



Ancak faturalarında Diyanet Vakfı’na gönderilen mesajın ücretinin yer aldığının ortaya çıkması üzerine yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamada, “Diyanet Başkanlığı ile yaptığımız protokolde mesajlardan ücret kesilmesin ibaresi yoktu. Daha sonra Ulaştırma Bakanlığı ‘sizin de bir katkınız olsun’ deyince biz de Somali’ye gönderilen yardım mesajlarından ücret almadık” denildi.



Açıklamada ayrıca, Kimse Yok Mu Derneği’ne gönderilen mesajlardan da ücret alınmadığı kaydedildi.

Diyanet: Gereğini yaparız



Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Abdülkadir Özkan, Ramazan ayının başlangıcında SMS kampanyasını başlattıklarında tüm operatörlerle kontrat imzaladıklarını söyledi. Bu kontrat kapsamında operatörlerin gönderilen bağış mesajlarından ücret almayacağı bilgisinin yer aldığını kaydeden Özkan, “Eğer ücret alınıyorsa sözleşme ihlali yapılıyor demektir ve gereğini yaparız” dedi. Kampanya kapsamında geçtiğimiz hafta itibariyle 2 milyon 350 binden fazla SMS bağışı aldıklarını kaydeden Özkan, “Bunun yüzde 50’sinden fazlası bir operatör üzerinden yapıldı” diye konuştu.