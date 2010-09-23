-GS'Lİ KALECİ UFUK CEYLAN TAKIMLA ÇALIŞACAK İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Galatasaray Futbol Takımı'nın kalecisi Ufuk Ceylan, sakatlığının tedavisinin iyi gittiğini, yarın takımla çalışmaya başlayacağını bildirdi. Sarı-kırmızılı ekibin genç file bekçisi, Galatasaray Televizyonu'nda yayınlanan ''Son Pas'' programına konuk oldu. Genç kaleci, iki gündür takımdan ayrı çalışmalar yaptığını, hafta sonundaki maça kadar sakatlığının geçeceğini umduğunu ifade ederek, ''Yarın da zaten takımla çalışmaya başlayacağım. Şu anda iyi gidiyor. Önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ödeme bağlı bir kanama var'' diye konuştu. Her maçtan önce tatlı bir heyecan duyduğunu belirten Ufuk, oynadıkça hata yapma oranının düştüğünü ve adaptasyon sorunu yaşanmadığını belirterek, ''Bizim yaptığımız hatalar, sonuca etki eden hatalar. Bizim için daha çok yıpratıcı ve üzücü oluyor. Hataları en aza indirip başarılı olmak istiyorum'' dedi. Hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacakları maçı değerlendiren Ufuk, kendi sahalarında seyircilerinin önünde mutlaka kazanmaları gerektiğini vurgulayarak, ''Şampiyon olmak istiyorsak, bu yolda ilerlemek istiyorsak, kazanmamız gerekiyor. Hepimiz bunun farkındayız ve bunun için mücadele edeceğiz'' diye konuştu. Lige istedikleri gibi başlayamadıklarını, sıkıntılı dönemler yaşadıklarını, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmenin kendilerini üzdüğünü bildiren Ufuk, takımın genel durumuyla ilgili olarak şunları söyledi: ''Hiçbir zaman geçmişle yaşamamak lazım diye düşünüyorum. Bundan sonra ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bunun tartışmasını yaptık kendi aramızda ve şu anda da ligde arka arkaya galibiyetlerle iyi bir seri yakaladık. Umarım bundan sonra bu seri böyle devam eder, arka arkaya galibiyetler alıp ligde daha üst sıralara çıkarız, sene sonunda da şampiyonluğu elde eden takım biz oluruz diye düşünüyorum.''