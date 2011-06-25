-GSGM İSİM HAKKINI ARTIRACAK ANKARA (A.A) - 25.06.2011 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) spor tesislerinden aldığı isim hakkını yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarıyor. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, tesislerine sadece spora hizmeti geçmiş ya da Türkiye'nin imajıyla ilgili hizmette bulunan kişilerin isimlerinin verildiğini hatırlattı. Söz konusu duruma Abdi İpekçi örneğini veren Akgül, ''Sayın İpekçi'nin sporla alakası yok, ama Türk basınında önemli bir isim olduğu için İstanbul'daki spor salonuna Abdi İpekçi adı verilmişti. Ancak, GSGM tesislerine para karşılığı isim veriliyor. Bizim de, yüzde 10'luk GSGM payının yüzde 25'e çıkarılması yönünde bir düşüncemiz var'' dedi. ''Günümüzdeki gelişmelerle birlikte sporda yeni şeyler ortaya çıkmaya başladı'' diyen Akgül, şöyle devam etti: ''Artık işin içine büyük paralar girdi. Tesis isimleri artık sponsorlukla verilir hale geldi. Şimdi para karşılığında isim verilmeye başlandı ve kulüplerin bundan çok büyük kazançlar elde ettiği bir döneme girildi. Türk sporunda artık ciddi isim sponsorlukları var. Gelişen durumda müthiş paralar dönüyor. GSGM, amatör sporlara yardım etmek için var. Galatasaray'ın Florya'daki tesislerine Metin Oktay'ın ismini ya da başka bir isim vermesi beni ilgilendirmez, ama GSGM'nin tesislerine para karşılığı, örneğin 'Türk Telekom Arena gibi' isim veriyorsanız, bu kurumun da oradan hakkı olmalı.'' Kulüplerin, sponsorluklar sayesinde spor tesislerinden büyük pay aldıklarını, GSGM'nin de isim hakkını artık düşük maliyetle vermeyeceğini ifade eden Akgül, ''Bu yönde bir düşüncemiz var. Yönetmeliği hazırladık. Resmi Gazete'ye göndereceğiz. Yönetmelik geçmişe doğru yürütülür mü bilemiyorum'' dedi.