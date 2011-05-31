-GSGM 5,3 MİLYON TL ÖDÜL DAĞITTI ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM), 2011 yılının ilk 5 aylık bölümünde elde edilen başarıları karşılıksız bırakmayarak, hak sahiplerine ödüllerini dağıttı. GSGM, 139 sporcu, 72 antrenör, 20 kulüp ve 3 spor elemanından oluşan başarılı kişilere, 5 milyon 313 bin 206 TL'lik ödüllerini verdi. Sporcular 5 bin 233, antrenörler bin 249, kulüpler 6 bin 73 ve spor elemanları da 55 Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi. -FENERBAHÇE ACIBADEM ÖDÜLDE DE ŞAMPİYON- Aroma Bayanlar Birinci Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Acıbadem Takımı, dağıtılan ödüllerde de liderliği bırakmadı. Sarı-lacivertli ekibe, Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan 1 milyon 65 bin TL (3 bin Cumhuriyet Altını), CEV Avrupa Şampiyonası'ndan da 546 bin TL (bin 500 Cumhuriyet Altını) ödül verildi. Bedensel Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele eden 6 sporcu, 3 antrenör, 4 kulüp ve spor elemanına 1 milyon 480 bin 989 TL ödül dağıtılırken, engelli sporcular bu ödülle Fenerbahçe Acıbadem'in ardından sıralandı. Judo Federasyonu da Dünya Gençler Şampiyonası'ndaki başarıları nedeniyle 252 bin 960 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Bu ödül miktarı 3 sporcu, 4 antrenör, 3 kulüp ve 1 spor elemanı arasında dağıtılacak. -EN AZ ÖDÜL ALANLAR- GSGM tarafından ödüllerde en az miktar Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'na verildi. Bu federasyon, Dünya Dart Şampiyonası'nda 1 sporcunun başarısı nedeniyle 5 Cumhuriyet Altını karşılığı bin 580 TL ile ödüllendirildi. Atıcılık, Muay Thai ve Atletizm Federasyonları da Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun ardından sıralandı. Ordulararası Atıcılık Dünya Şampiyonası ve Erkekler ve Bayanlar Gençler ve Büyükler Muay Thai Dünya Şampiyonası'ndaki başarılar nedeniyle federasyonlara 15 Cumhuriyet Altını karşılığı 5 bin 325 TL ödül verildi. Atletizm Federasyonu Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası sebebiyle 20 Cumhuriyet Altını karşılığında 9 bin 440 TL ödül kazandı. -ÖDÜLLERDE KISITLAMAYA GİDİLDİ- GSGM, 2010 yılı içinde 36 milyon 617 bin 457 TL ödül dağıtırken, bu sene içinde yapılan değişiklikle ödüllerde yaklaşık yüzde 60 oranında kısıtlamaya gidildi. 2010 verilerine göre, 823 sporcuya 66 bin 129, 424 antrenöre 14 bin 657, 295 kulübe 23 bin 361 ve 98 spor elemanına da 699 Cumhuriyet Altını karşılığı ödül dağıtılmıştı.