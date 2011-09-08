-GS en farklı galibiyetini 8-0'lık skorla aldı İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Süper Lig'de 2011-2012 sezonunun şampiyon adaylarından Galatasaray, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla aldı. Geride kalan 53 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile alan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan ''Cim Bom'', bir sezonda üst üste en fazla 9 maç kazandı, 5 maç yitirdi. Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre 9 maç galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre üst üste 6 maçta gol yollarında suskun kaldı. ''Cim Bom'' ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı. Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken, toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı. Galatasaray, lig tarihinde üst üste maç kazanamama rekoru 9 olarak gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında 9'ar maç üst üste galibiyete hasret kaldı. Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi. Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip filelere gol gönderdi. Galatasaray, üst üste 14 maçta kalesini gole kapatamadı. Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunun yanı sıra 1997-1998 sezonunda 13, 1998-1999 sezonunda da 1 maç olmak üzere 14 maç üst üste kalesinde gol gördü.