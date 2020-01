-GS'den TFF'nin Olağanüstü Genel Kurul kararına tepki İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) haklarında şike ve teşvik primi iddiası bulunan kulüplere uygulanması muhtemel yaptırımların değiştirilip değiştirilmemesinin görüşülmesi ve karara bağlanması için Olağanüstü Genel Kurul kararı almasını sert bir dille eleştirdi. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Türk futbolunun önünü açacak, evrensel kuralları uygulayacak, Avrupa ve dünya futbolunda hak ettiği şekilde yer alacak kararları uygulaması için sürekli ikaz ettik'' denilerek, şu ifadeler kullanıldı: ''Ancak bugün görüyoruz ki, TFF, nedeni çok iyi anlaşılan ama dillendirilmeyen bir şekilde, yetkilerini kullanmaktan imtina ederek, kararı, daha önceden senaryosu hazırlanmış bir şekilde, Genel Kurula devretmektedir. Adeta Genel Kurulu, adaleti yerine getirmesi için, dünya hukuk tarihinde konuya taraf olanların oy kullandığı ilk jüri olacak şekilde bir role soyundurmuştur. TFF yönetim kurulu ve başkanı, bu kararla, genel kurulu, uluslararası normlarda ve TFF'nin talimatnamesinde açıkça tarif edilen cezaları, içinde etik, ilke ve prensiplerin ve tabii en önemlisi, adalet duygusunu, bir kez de olsa yok sayarak, ileride hiçbir şekilde tamiri olmayacak bir şekilde, saygınlığının tartışılacağı bir karar ortamına sokmaktadır.'' Açıklamada, Galatasaray Kulübü'nün, 3 Temmuz'dan bu yana Türk futboluna hakim olan ''kargaşa'' içerisinde sürekli yapıcı, uluslararası kurallara uygunluğa, ahlaka, etik kurallar ve prensiplere davet edici anlayış içerisinde olduğunu, gerek kamuoyu önünde gerekse kapalı toplantılarda ısrarla dile getirdiği anlatılarak, şöyle denildi: ''Tabii bu arada hiçbir şahıs veya camiayı kırıcı, rencide edici, suçlayıcı bir söylemde bulunmamaya hassasiyet ve titizlik gösterdik. Kulübümüzün adı, tasvip edemeyeceğimiz şekilde suçlamalara, söylemlere karıştırılsa da Türk spor tarihinin en karanlık günlerinin yaşandığı bu dönemde, sükunetimizi korumasını bildik. Yaratılan suni gündemler, tartışmalar, konuyu etik kurallardan, ilkesiz ve prensipsiz bir şekilde hal ve üstünü örtme çabalarının karsısında, Türk futbolunun değerini, potansiyelini ve geleceğini gözeten adil ve yapıcı bir duruşla cevap vermeye çalıştık. Sporun etik kurallar çerçevesinde, mert ve dürüst bir rekabet ortamında yapılmasını söylerken, kamuoyunun dikkatine sunulmaya başlayan ve artık gizliliği olmayan ve herkesçe aşikar olan, hiçbir şekilde Türk insanımızın kabul edemeyeceği söylem ve yaklaşımların hakkında da yorum yapmadık. Gerek Kulüpler Birliği toplantılarında gerekse TFF toplantılarında konunun insani boyut taşıyan ceza kanunu kısmında, cezaların uluslararası normlara inmesi için, 'hiç kimsenin acısı, üzüntüsü bizi mutlu etmez' diyerek, kulübümüzün hiçbir üyesinin problemi yokken sonuna kadar destek verdik. Ama her seferinde ısrarla, sportif cezaların uluslararası normda olanlarının dokunulmasına müsaade etmeyeceğimizi de açıkça ifade ettik. Türk futbolunun ekonomik konularını adeta tehdit olarak ortaya koyanlara da çok net bir şekilde ahlak, prensip, ilke ve kuralların tartışılamayacağını defalarca teyit ettik. Galatasaray, bütün bu süreçte, hi bir tahrike kapılmadan, kimseyi hedef almadan kendisine, kültürüne yakışır bir duruş göstermeye özen göstermiştir. Galatasaray'ın bir hatasında, resmi internet sayfalarını 'sonuna kadar takipçisiyiz' diye açanlara, her türlü tahrike rağmen cevap vermemeyi yeğlemiştir.'' -''Hiç bir ceza bir defaya mahsus olarak iptal edilemez''- Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, özerk bir kurul olan Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nun seçtiği başkan ve yönetim kurulunun yetki ve sorumluluklarının belli olduğu vurgulayarak, ''Bu yetki ve sorumluluklar, başkasına devredilemez, sorgulanamaz. Kuralları esnetmek ve çarpıtmak, ciddi hiçbir kurumda olmayacağı gibi, futbol kurumunda da tartışılamaz. Yetkisini kullanmayıp Genel Kurulu göreve çağırmanın tarifi tek kelime ile yetersizliktir ve sebebi de kamuoyunca malumdur'' denildi. Açıklamada, hiçbir cezanın bir defaya mahsus olarak geri bırakılamayacağı, iptal edilemeyeceği anlatılarak, şu ifadeler kullanıldı: ''Hiçbir ceza, bir defaya mahsus olarak geri bırakılamaz, iptal edilemez. Böyle bir durumun tarifi, kurum veya kurumlara özel uygulamadan başka bir tarif olamaz. Yapılan hataların ceza ve müeyyideleri bellidir. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem de dünyada bellidir. İkame müeyyide ve ceza yaratmaya çalışmak, kamuoyunun futbola bakış acısını ciddi anlamda bir kez daha sarsması bir yana, toplumun adalet duygusunu da rencide edecektir. Bu noktadan hareketle 'geçici', 'bir defalık' uygulamalar yerine sürdürülebilir ve adil kararlar alınması zaruridir.'' -Açık oylama isteği- Avrupa futbolunu yöneten UEFA'nın, daha önce gizlilik kararı olmasına rağmen sert bir müeyyide uygulamaktan kaçınmadığı belirtilen açıklamada, ''Kısa bir zaman önce ortada gizlilik kararı olmasına rağmen, sert bir müeyyide uygulamaktan imtina etmeyen UEFA'nın, korkarız ki, bu yeni yaklaşım ile Türk futboluna müeyyide uygulama riskiyle karşı karşıya kalınabilecektir. Bunun aksini iddia edenlerin de bu kararlar alınırken, bağlı olduğumuz uluslararası organizasyonlarla tam bir uyum içinde hareket edildiği konusunda, ilerde değişebilecek sözlü açıklamalarla değil, mutlaka yazılı teminatlarla hareket etmesi zarureti vardır'' denildi. Sarı-kırmızılı kulübün, bugüne kadar kimsenin eleştiremeyeceği, akılcı, barışçı, Türk futbolunun bugününü değil, yarınlarını düşünen ikazlarının yeteri kadar net ve açık olduğu kaydedilen açıklamada, ''Ortaya konulan stratejinin Türk futboluna vereceği zararın sorumluluğu, bugünde, yarında ve tarih önünde bugünkü stratejileri yapanların, şu andan itibaren hukuksal olarak yapılması zorunlu, ancak yanlış olan Genel Kurulda umarız açık oylama ile Türk spor kamuoyunun gözleri önünde bu doğrultuda oy verenlerin olacaktır'' ifadeleri kullanıldı. Galatasaray Kulübü'nün, Türk sporunun rekabetçi bir ortamda gelişebileceğini bildiği, bu ortamın varlığını desteklediği vurgulanan açıklama, ''Ancak bu desteği verirken yukarıda dile getirdiğimiz tehlikeler ve ilkeler konusunda tavizsiz duruşunu sergilemeyi gerek camiasına gerek Türk sporuna karşı en temel sorumluluklarından biri olarak görür'' şeklinde tamamlandı.